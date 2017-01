FBI bắt vợ của tay súng tấn công hộp đêm Orlando

Nhà chức trách Mỹ nói rằng vợ của tay súng tấn công hộp đêm ở Orlando Omar Mateen đã bị bắt về tội cản trở công lý.

Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch hôm thứ Hai xác nhận việc bắt giữ Noor Salman gần thành phố San Francisco, nơi mà cô đang sống cùng với đứa con trai của mình. Các công tố viên nói cô Salman sẽ ra tòa lần đầu tiên vào ngày thứ Ba ở thành phố Oakland gần đó, bang California.

Cô Salman trước đó đã bị cảnh sát điều tra gắt gao kể từ khi người chồng quá cố của cô xả súng trong một hộp đêm mà người đồng tính hay lui tới ở thành phố Orlando, bang Florida vào tháng 6 năm 2016, giết chết 49 người và làm bị thương hơn 50 người khác trong một vụ tấn công được cho là lấy ý tưởng từ những kẻ cực đoan Nhà nước Hồi giáo.

Mateen, 29 tuổi, bị cảnh sát bắn chết sau một vụ đối đầu kéo dài ba giờ tại địa điểm này.

Cảnh sát Orlando và FBI đã tnỗ lực điều tra xem liệu cô Salman đã biết trước âm mưu của chồng hay không.

Giới chức chấp pháp nói cô Salman đã đi cùng chồng ít nhất là một lần tới hộp đêm Pulse ở Orlando trước vụ tấn công. Cô cũng đã thừa nhận đi cùng anh ta khi anh ta đi mua đạn.

Tuy nhiên, cô nói với báo New York Times vào năm ngoái rằng cô không biết mục đích của chuyến đi tới hộp đêm là gì. Cô cũng nói cô không có lý do gì để nghi ngờ đạn mà chồng cô mua mấy ngày trước vụ giết người là để dùng trong vụ thảm sát. Cô nói anh ta thường hay mua đạn như vậy mà cô cho là liên quan tới công việc của anh ta làm bảo vệ an ninh.

Cô Salman còn củng cố thêm tuyên bố vô tội của mình bằng việc lưu ý rằng cô đã mua cho chồng một tấm thiệp mừng Ngày của Cha, mà cô định sẽ tặng cho anh ta khi anh ta trở về nhà vào tối ngày 12 tháng 6. Luật sư của cô lập luận rằng hành động mua tấm thiệp củng cố câu chuyện của cô rằng cô không hay biết về vụ tấn công xảy ra tối hôm đó.

Cô Salman trước đó khai với nhà chức trách rằng chồng cô hay đánh đập cô và rằng anh ta giữ kín những hoạt động cá nhân của mình.