Nhận diện hung thủ vụ tấn công ở London, IS tuyên bố trách nhiệm

Cảnh sát London đã xác nhận danh tính kẻ thực hiện vụ tấn công hôm thứ Tư gần trụ sở quốc hội Anh là Khalid Masood.

Sinh ra ở Anh, Masood, 52 tuổi, bị cảnh sát biết tên về một loạt tội tấn công và sở hữu súng ống. Lần bị kết tội gần đây nhất, Masood bị buộc tội sở hữu một con dao.

Tuy nhiên cho tới nay Masood chưa bị kết tội khủng bố.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công đã giết chết 3 người và chấm dứt khi một nhân viên cảnh sát bắn chết hung thủ.

Một thông báo tải lên trang tin của Nhà nước Hồi giáo nói kẻ tấn công là một “chiến sĩ của Nhà nước Hồi giáo.”

Nhưng tổ chức này không cho biết liệu họ tiếp tay trong việc hoạch định hay thực hiện cuộc tấn công. IS nói rằng người đàn ông trong cuộc hưởng ứng lời kêu gọi của họ kêu gọi thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và quân đội tại các nước có chân trong liên minh chống IS do Hoa Kỳ lãnh đạo.