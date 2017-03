Khủng bố ở Anh, ít nhất 2 người chết

Một kẻ tấn công đâm một cảnh sát trước khi bị trúng đạn cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh tại London ngày 22/3 trong vụ việc mà cảnh sát mô tả là ‘khủng bố.’

Tại cây cầu Westminster gần đó, những người mục kích cho hay một xe ô tô lao vào khách bộ hành khiến hai người thiệt mạng, theo tin Sky News.

Chưa rõ tổng số thương vong là bao nhiêu.

Cảnh sát London cho hay lực lượng hữu trách kể cả lính cứu hỏa vẫn còn ở hiện trường, và cảnh sát xem đây là một vụ khủng bố cho tới khi có thông tin nào khác.

Sự việc xảy ra trong ngày kỷ niệm các vụ tấn công của Hồi giáo cực đoan khiến 32 người thiệt mạng tại Brussels.

Ký giả Reuters bên trong tòa nhà Quốc hội Anh nghe những tiếng động lớn và liền sau đó thấy 2 người nằm sóng soài trong khoảng sân bên ngoài Quốc hội.

Một phóng viên ảnh của Reuters cho hay nhìn thấy ít nhất một chục người bị thương trên cầu Westminster, gần Quốc hội. Hình ảnh nhà báo này ghi lại cho thấy người ta nằm trên đường, một số người đổ máu và có một người nằm dưới một chiếc xe buýt.

Một số người bị thương nặng, báo chí địa phương dẫn nguồn tin từ y bác sĩ tại bệnh viện St Thomas gần đó.

Các giới chức cho hay một hung thủ đâm dao cảnh sát đã bị trúng đạn.

Theo những người mục kích, hai người nằm sóng soài bên ngoài tòa nhà Quốc hội chính là kẻ đâm dao và viên cảnh sát bị thương.

Lúc xảy ra vụ việc, Hạ viện Anh đang họp. Cuộc họp ngay lập tức bị ngưng và các nhà lập pháp được yêu cầu lưu lại bên trong tòa nhà.

Phát ngôn nhân Thủ tướng Anh, Theresa May, cho biết bà May được an toàn, nhưng không cho biết lúc mọi việc diễn ra Thủ tướng ở đâu.

Thủ tướng Anh Theresa May sẽ chủ tọa một cuộc họp của ủy ban an ninh khẩn cấp của chính phủ ngày 22/3 sau vụ ‘tấn công khủng bố’ theo mô tả của cảnh sát xảy ra bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh, phát ngôn nhân văn phòng Thủ tướng cho hay.

Anh đang trong tình trạng báo động ‘nguy cấp 2’ nghĩa là rất có khả năng xảy ra tấn công bởi các phần tử chủ chiến.

Cập nhật:

Ba học sinh người Pháp bị thương trong vụ tấn công gần Quốc hội Anh hôm nay 22/3, giới chức Pháp cho biết.

Ba em học sinh trong độ tuổi từ 15 đến 16 từ miền Tây nước Pháp, theo tờ báo Le Telegramme. Thủ tướng Bernard Cazeneuve xác nhận trên Twitter rằng ba nạn nhân vừa kể là ba học sinh.

Tờ Le Telegramme dẫn tin từ những học sinh có mặt tại hiện trường vụ tấn công khủng bố cho hay 3 em học sinh Pháp bị xe ô tô lao vào trong lúc đang đi bộ trên cầu Westminster.