Xuất khẩu lao động Việt Nam tăng gấp ba trong năm 2022

Số lượng công nhân Việt Nam ra nước ngoài đi làm thuê trong năm 2022 đã tăng hơn gấp ba lần so với một năm trước đó, theo thông tin từ Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội được báo chí trong nước dẫn lại.



Theo đó, tổng số công nhân Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2022 là gần 143.000 người, tăng gần 317 % so với năm 2021, tờ Người Lao động dẫn số liệu của Cục quản lý lao động nước ngoài thuộc Bộ này cho biết.



Với số lượng này thì Việt Nam đã phục hồi việc xuất khẩu lao động ở mức như trước đại dịch COVID-19. Dịch bệnh bùng phát trong ba năm 2020, 2021 và 2022 đã khiến nhiều lao động Việt Nam bị mất việc phải về nước tránh dịch.



Các thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất là Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc với số lượng lần lượt là trên 67.000, trên 58.000 và gần 10.000 người.



Ngoài ra, một số nước đã trở thành thị trường mới tiềm năng với lao động Việt như các nước láng giềng Singapore, Trung Quốc và Malaysia. Theo số liệu thì trong năm 2022 đã có trên 900 lao động sang Trung Quốc làm việc trong khi con số này ở Singapore nhiều hơn gấp đôi ở mức 1.800 còn Malaysia tiếp nhận khoảng 400 lao động Việt Nam.



Lao động Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn gửi ngoại tệ quan trọng về cho Việt Nam và nước này hiện có lao động ở khắp nơi trên thế giới, từ đông bắc Á, Úc châu, Trung Đông cho đến Âu châu, Canada.



Trong chỉ thị mới được ban hành vào ngày 12/12 về việc đưa lao động Việt Nam đi nước ngoài trong tình hình mới, Ban thí thư Trung ương Đảng yêu cầu ‘phải gắn xuất khẩu lao động với quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới’ và ‘ưu tiên các nước có thu nhập cao, an toàn’.



Ngoài ra chỉ thị cũng yêu cầu giới chức lao động tăng cường giáo dục, đào tạo tay nghề, ngoại ngữ, pháp luật, văn hóa của các nước tiếp nhận lao động cho người đi xuất khẩu lao động.



Cục Quản lý lao động ngoài nước đặt chỉ tiêu xuất khẩu thêm 110.000 lao động trong năm 2023, ưu tiên các thị trường thu nhập cao, ổn định tại châu Âu, Úc, Canada, Israel..., tờ Người Lao động cho biết.



Theo thông tin của Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội thì từ năm 2014 trở lại đây, mỗi năm Việt Nam đều xuất khẩu trên 100.000 lao động ra nước ngoài và trong giai đoạn từ 2013 đến 2021 đã có gần 1 triệu lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc.



Lao động Việt Nam chủ yếu làm những công việc có trình độ thấp mà các nước tiếp nhận đang thiếu hụt chẳng hạn làm nông nghiệp, xây dựng, giúp việc nhà, chăm sóc người già, điều dưỡng, hộ lý… Họ có thu nhập cao hơn so với cùng công việc trong nước, do đó giúp họ cải thiện mức sống của bản thân cũng như của gia đình họ ở Việt Nam.