WHO: Một ca virút mới từ Trung Quốc được phát hiện đầu tiên ở Thái Lan

Ngày 13/1, Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận ca đầu tiên tại Thái Lan về một virút mới cùng loại với SARS đứng đằng sau một vụ bùng phát bệnh sưng phổi tại Trung Quốc.

Cơ quan y tế Liên hiệp quốc nói một người từ Vũ Hán đến Thái Lan đã nhập viện ở Thái Lan ngày 8/1 sau khi được chuẩn đoán bị sưng phổi nhẹ.”

“Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận novel coronavirus là tác nhân gây bệnh,” phát ngôn viên của WHO Tarik Jasarevic nói với AFP trong một email, khi đề cập đến virút mới.

WHO cho biết có thể sớm tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về sự lây truyền của virút mới.

Trường hợp này đánh dấu lần đầu tiên bệnh này phát hiện bên ngoài Trung Quốc, nơi 41 người có triệu chứng giống như sưng phổi được chuẩn đoán cho đến nay với virút mới tại trung tâm thành phố Vũ Hán, với một nạn nhân chết ngày thứ năm tuần trước.

Vụ này đã gây nên báo động vì lo ngại bệnh SARS, hay Triệu chứng Hô hấp Cấp tính Thình lình mà vào năm 2002-2003 đã giết chết 349 người tại Hoa lục và 299 người khác tại Hong Kong khiến cho kinh tế nơi này bị thiệt hại nặng vì ảnh hưởng tai hại của dịch bệnh đối với ngành du lịch.

WHO xác nhận là dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc là do một loại corona virus chưa hề biết trước đây, gây cảm lạnh thông thường đến những bệnh nghiêm trọng như SARS.

Tổ chức này ngày 13/1 cho biết đã được các giới chức y tế Thái Lan thông báo là bệnh nhân đã hồi phục.

WHO cũng nói không có gì ngạc nhiên khi virút vượt qua biên giới Trung Quốc.

“Khả năng những trường hợp khác được xác nhận tại các nước khác không được kỳ vọng xảy ra, và trầm trọng thêm. Đó là lý do tại sao WHO kêu gọi tiếp tục theo dõi và chuẩn bị tại các nước khác,” WHO nói trong một thông báo.

WHO cũng cho biết là đã đưa ra những chỉ dẫn về cách thức phát hiện và chữa trị cho những người mắc bệnh do virút mới, và nhấn mạnh là quyết định của Trung Quốc nhanh chóng chia sẻ chu kỳ di truyền của virút giúp nhanh chóng chuẩn đoán các bệnh nhân.

WHO không khuyến cáo biện pháp rõ rệt nào đối với du khách hay hạn chế buôn bán với Trung Quốc, tuy nhiên nhấn mạnh vào ngày 13/1 là WHO xem tình hình là nghiêm trọng.

“Xét về sự phát triển này, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sẽ tham khảo khẩn cấp với các thành viên của Uỷ ban Khẩn cấp và có thể triệu tập một phiên họp của uỷ ban trong thời gian ngắn,” WHO cho biết trong một tuyên bố.