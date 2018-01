Cụ Tổng khó ngủ ngay từ ngày đầu năm

Ngày đầu năm, chế độ độc đảng gặp điềm chẳng lành. Phan Văn Anh Vũ, đang bị truy nã ráo riết khắp các địa bàn Đà Nẵng/Quảng Nam và trên lãnh thổ toàn quốc, bỗng xuất hiện ở Singapore. Cứ như có phép lạ. Hệ thống các cửa khẩu chi chít không sao ngăn chặn được một thượng tá tình báo của chính mình.

Đêm giao thừa 2017/2018, tại phòng trực của Bộ Chính trị, tại phủ thủ tướng, tại trụ sở Bộ Ngoại giao… đèn vẫn thắp sáng choang, cán bộ ra vào họp hành tới tấp, rõ ràng là tình trạng bất thường, báo động cấp cao nhất.

Đây là điều bất ngờ lớn đầu năm, một điềm gở, một bi kịch lớn tiếp theo bi kịch khó lường, khi bước sang năm mới.

Đầu năm, Cụ Tổng mệt mỏi đã bị « cú sốc » lớn, khi được thông báo tới tấp:

Phan Văn Anh Vũ, tức « Vũ Nhôm », đã trốn thoát, với nhiều hơn một hộ chiếu, mang theo nhiều tài liệu cơ mật quốc gia;

Vũ Nhôm « bị bắt » ở Singapore (khi đang trên đường bộ sang Malaysia) và xin nhập cảnh một nước châu Âu, nhiều khả năng là CHLB Đức;

Vũ Nhôm hé lộ cho phía Đức biết anh ta có tài liệu tuyệt mật, quan trọng nhất là tài liệu về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin và sẵn sàng hợp tác với phía Đức trong vụ án còn dang dở này.

Suy luận, dựa trên dòng sự kiện, có thể hiểu chính phủ Đức sẽ ngay lập tức liên lạc với phía Singapore, đề nghị cho Phan Văn Anh Vũ tạm nhập Đức để làm sáng tỏ một vụ án bắt cóc đã xảy ra trên lãnh thổ Đức. Ai cũng biết Liên Âu và Đức rất có uy tín với Singapore.

Chỉ 1 tuần nữa, ngày 8/1/2018 là bắt đầu xét xử đại án Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh. Mọi sự đã bàn bạc dự trù xong xuôi, khi chưa có yếu tố Vũ Nhôm.

Làm sao bây giờ đây? Nguy ngập lắm rồi.

Đã trót dọa và mua chuộc Thanh khi ra tòa phải khẳng định theo phương án tự nguyện trở về nước đầu thú, để được rộng lượng thoát tử hình, nhưng nay Vũ Nhôm có đầy đủ chứng cớ về một cuộc bắt cóc táo tợn, thì làm sao đối phó? Thanh còn có giữ nguyên thỏa thuận trên trước tòa hay không? Hay anh ta sẽ phản cung? Có thể sẽ hoãn vụ xử? Mua thêm thời gian ? Cụ Tổng rối như tơ vò. Tình thế có thể đảo lộn mọi dự định.

Thêm nữa, Vũ Nhôm gốc Công An, coi như đàn em, phe cánh của ông Chủ Tịch Nước cũng xuất thân Công An, Trần Đại Quang - vậy thì sẽ càng nguy hiểm cho ông Tổng Trọng. Nếu Vũ Nhôm được nhận vào CHLB Đức thì vụ án bắt cóc bằng bạo lực, do một tướng Việt cộng cầm đầu trên lãnh thổ Đức với sự đồng lõa của Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam sẽ được đưa ra xét xử công khai. Việt Nam sẽ chống lại ra sao? Nguy hiểm và nguy ngập quá.

Tính toán của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đầu sai một ly, nay đi một dặm, không còn độ lùi, trừ phi tỉnh ra, ngay thật công nhận sai lầm là bắt cóc, xin lỗi nhân dân Việt và nhận lỗi với CHLB Đức, cam kết không tái phạm, từ đó hàn gắn mối quan hệ với Đức và Liên Âu. Không có con dường nào khác!

Tất cả vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính Trị có tỉnh táo nhận ra sai lầm về chủ trương, hành động bắt cóc nằm trong vụ đại án Thăng + Thanh sắp đưa ra xét xử ngày 8/1 hay không.