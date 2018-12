Vụ giò chả nghi nhiễm khuẩn: Long Phụng hợp tác với cơ quan điều tra

Đại diện Công ty Long Phụng ở thành phố Houton, Texas, nói với VOA rằng công ty đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan điều tra liên quan đến việc các sản phẩm nghi bị nhiễm vi khuẩn listeria được phân phối tại bốn tiểu bang của Hoa Kỳ.

Bà Uyển Huỳnh nói:

“Chúng tôi đã tình nguyện thu hồi sản phẩm nhằm xử lý và phòng ngừa bệnh khuẩn. Chúng tôi cũng đã làm việc và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan điều tra có thẩm quyền vì vấn đề liên quan đến sức khỏe, và việc bảo vệ người tiêu dùng được chúng tôi đưa lên hàng đầu.”

Thông báo mà VOA nhận được hôm 30/11 có đoạn Công ty thực phẩm Long Phụng “có nhận được thông báo của Cơ quan thanh tra về an toàn thực phẩm liên bang Hoa Kỳ (FSIS) là có 4 người bị bệnh do vi khuẩn listeria gây ra tại 4 tiểu bang khác nhau, nguyên nhân là do tiêu thụ thức ăn tại một số chợ Á Đông.”

​“Trong khi chưa có một kết luận cuối cùng nào được đưa ra, thì vào ngày 20/11/2018, chúng tôi đã tình nguyện thu hồi sản phẩm, nhằm xử lý và phòng ngừa bệnh khuẩn,” thông báo viết tiếp.

Bà Uyển Huỳnh cho biết thêm, tất cả các mẫu sản phẩm của Long Phụng đã được kiểm định bởi Cơ quan Quản lý Thực phẩm Hoa Kỳ (USDA) và việc thu hồi sản phẩm trên thị trường Mỹ là sự tình nguyện của hãng nhằm phối hợp với USDA để tìm ra được nguồn gốc vi khuẩn.

Bà Uyển Huỳnh nói thêm:

“Xin lưu ý là việc thu hồi chỉ cho tất cả những sản phẩm đã được chế biến (fully cooked) tại thị trường Mỹ và có số đăng ký “EST. 13561” bên trong dấu kiểm định của USDA.”

Theo FSIS, các sản phẩm có số đăng ký này bao gồm giò lụa, chả quế, giò huế, chả chiên, và giò bì.

FSIS đang tiếp tục làm việc với các đối tác y tế công cộng của liên bang và tiểu bang để xác định xem có thêm các ca bệnh liên quan đến các sản phẩm này hay không và sẽ cập nhật thông tin nếu có, theo trang web của FSIS.

​Vào hôm 21/11, thông cáo của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết có bốn người tại 4 bang là Texas, Louisiana, Tennessee và Michigan nhập viện sau khi ăn giò chả của hãng Long Phụng; bốn người này được phát hiện nhiễm listeria trong giai đoạn 1 tháng Bảy, 2017 đến đầu tháng 11, 2018; không có trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, trong phản hồi cho VOA hôm 25/11, Long Phụng viết: “Dựa trên thông tin chính thức từ USDA, những trường hợp bị bệnh do nhiễm khuẩn “có khả năng’’ liên quan với sản phẩm của Long Phụng và không có người bệnh nào khẳng định đã ăn sản phẩm của Long Phụng. Vì vậy, kết quả điều tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng.”

Phản hồi của Long Phụng hôm 25 tháng 11 còn có đoạn: “Tất cả các mẫu sản phẩm của Long Phụng được kiểm tra bởi USDA đều không có vi khuẩn gây bệnh. Việc thu hồi sản phẩm trên thị trường Mỹ hiện giờ là sự tình nguyện của hãng nhằm phối hợp với USDA để tìm ra được nguồn gốc vi khuẩn,”

Các sản phẩm giò chả của công ty Long Phụng nghi bị nhiễm vi khuẩn đều được sản xuất tại Houston, “được làm hoàn toàn 100% thịt theo của Mỹ,” theo thông báo đề ngày 30 tháng 11 của công ty.

Long Phụng, một trong những nhà sản xuất giò chả tại Bắc Mỹ và Việt Nam, do vợ chồng ông Phạm Thế Long và bà Nguyễn Thị Tin thành lập năm 1988 tại bang Quebec, Canada, sau đó mở rộng sang Houston vào năm 1993 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2002.