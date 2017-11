Thiện Ý



Tin tổng hợp giới truyền thông cho hay Luật sư Võ An Đôn đã bị Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên chỉ ít ngày trước phiên xử phúc thẩm Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào ngày 30-11-2017 mà ông nhận bào chữa. Báo chí trong nước cho hay vị luật sư từng bào chữa cho nhiều người dân “thấp cổ bé họng” này đã bị Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên " bỏ phiếu thống nhất hình thức kỷ luật xóa tên luật sư Võ An Đôn khỏi Đoàn luật sư tỉnh." vì “ lợi dụng quyền tự do ngôn luận.”

Trả lời VOA Việt Ngữ tối 27/11, luật sư Võ An Đôn cho biết rằng ông vừa nhận được quyết định kỷ luật của ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên với hai lý do cơ bản là “cho rằng tôi đã trả lời phỏng vấn của các báo đài nước ngoài và nói xấu luật sư…”. Nhưng luật sư Đôn đã phản bác rằng “Hai lý do này hoàn toàn không hợp lý, vô căn cứ, vì quyền trả lời phỏng vấn là tự do ngôn luận được hiến pháp quy định…” .Vẫn theo luật sư Đôn, lý do mà Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đưa ra trong một thông báo gửi cho ông đã nêu rằng ông đã “vi phạm Luật Luật sư, quy tắc đạo đức, và ứng xử nghề nghiệp….”

Sau khi đọc qua các bản tin của giới truyền thông chúng tôi không khỏi thốt lên câu này “Luật sư đoàn mà cũng thế ư?” Vì sao?

Một là vì luật sư đoàn trong các nước dân chủ văn minh là một đoàn thể nghề nghiệp tư nhân, kết hợp những người cùng hành nghề luật sư, là một nghề tự do độc lập với chính quyền. Sự kết hợp này là để thông qua tổ chức luật sư đoàn (như Ban Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên trong hiện vụ) bảo vệ quyền hành nghề độc lập, hợp pháp của các luật sư hội viên trước bất cứ áp lực và sự xâm hại nào đến quyền hành nghề của luật sư.

Vậy mà nay chính Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đã không bảo vệ luật sư Võ An Đôn một hội viên, trước áp lực và sự xâm hại của nhà cầm quyền chỉ vì những hành vi thể hiện quyền hành nghề, quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng được Hiến pháp và luật pháp hiện hành của chế độ quy định. Trái lại đã tiếp tay, làm theo chỉ thị của nhà cầm quyền trấn áp hội viên của mình vì mục đích chính trị, với những lý do “hoàn toàn không hợp lý, vô căn cứ, vì quyền trả lời phỏng vấn là tự do ngôn luận được hiến pháp quy định…” như luật sư Đôn đã phát biểu. Như vậy là Đoàn Luật sư Tỉnh Phú Yên đã không thực hiện chức năng của tồ chức đoàn thể mà đã biến mình thành một công cụ của nhà cầm quyền trấn áp hội viên mà mình có nghĩa vụ bảo vệ.

Hai là, với chức năng bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho thân chủ trước các tòa án, cơ quan tư pháp có thẩm quyền. Luật sư khi thực hiện chức năng nghiệp vụ chỉ căn cứ trên và chỉ tuân theo luật pháp, độc lập với chính quyền hay bất cứ áp lực nào. Nay có thể vì những tác vụ nghề nghiệp của luật sư Đôn thường liên quan đến các vụ án dân oan khiếu kiện (như các vụ công an bắt người tra tấn đến vong mạng ngay trong đồn công an, cãi cho các nhà bất đồng chính kiến trong các vụ án chính trị…) mà nhà cầm quyền muốn “bịt miệng”… Hay do những bài viết, trả lời phóng vấn báo đài ngoại quốc liên quan những tiêu cực của chính quyền,chế đô của tổ chức đoàn luật sư …mà nay Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đã về hùa với nhà cầm quyền mau mắn đến độ chỉ nội trong ngày “Chủ nhật mà Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đã đưa ra một hình thức kỷ luật hết sức nhanh chóng, không mời tôi tham gia. Tôi nghe bên Đoàn Luật sư nói là ở cấp trên, tức là bên An ninh chỉ đạo ráo riết để kỷ luật tôi trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Blogger Mẹ Nấm) xử vào ngày 30/11.” Như luật sư Võ An Đôn đã trả lời phỏng vấn của Đài VOA hôm 27-11-2017.

Ba là với một đoàn thể nghề nghiệp được coi là cao quý bậc nhất trong xã hội, đoàn thể của những người phụ tá công lý trong các nền dân chủ pháp trị vốn được người dân đặt tin tưởng, cậy nhờ bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho họ… Thế mà nay đoàn thể ấy biến thành công cụ chính trị của nhà cầm quyền; và như thế những người dân bình thường hay những người dân “thấp cổ bé miêng” ở Việt Nam còn biết trông cây vào ai đây?

Độc giả hãy nghe luật sư Đôn hôm 27/11 viết trên Facebook như lời than thở não lòng “Quyết định này có hiệu lực ngay, kể từ đây ước mơ làm luật sư bào chữa cho dân nghèo và người cô thân yếu thế của tôi coi như chấm dứt, để lại nhiều vụ án oan đang làm dở dang.”. Luật sư Đôn cũng nói với VOA rằng nếu Liên đoàn Luật sư Việt nam một mực bảo lưu quyết định của Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên thì phần chắc ông sẽ ở nhà “làm nông.”

Viết đến đây, người viết nhớ đến một câu nói thời danh của một nhà độc tài Pháp, nếu tôi không nhớ lầm đó là Napoléon Đại đế. Sau cuộc cách mạng 1789 lật đổ chế độ vương quyền ở Pháp, đưa Vua Louis 16 và hoàng tộc lên máy chém, thiết lập nền Cộng Hòa đầu tiên cho nước Pháp.Nhưng sau đó Tướng Napoléon Cléopatre sau những chiến thắng quân sự lẫy lừng chống ngoại xâm,đã xưng vương tái lập chế độ quân chủ chuyến chế và bị nhân dân chống đối quyết liệt. Luật sư là giới chống đối mạnh nhất vì muốn bảo vệ thành quả của cuộc cách mạnh nhân quyền và dân quyền 1789. Do đó nhà độc tài Napoléon Đại đế đã tức giận tuyên bố đại ý rằng “Nếu ta có thể cắt lưỡi được những tên luật sư thì ta sẽ cắt hết…”

Trong chế độ độc tài toàn trị hiện nay tại Việt Nam, dường như đảng và nhà cầm quyền Việt Nam đang không phải chỉ muốn “cắt lưỡi những tên luật sư” dám phê bình, chỉ chích ta, mà còn muốn “cắt lưỡi bất cứ người dân nào” không dùng “ba tấc lưỡi” ca tụng ta mà dám “chửi ta, nguyền rủa ta và chống ta” dù chỉ cho đỡ tức và đỡ ức chứ chẳng làm gì được ta đâu. Vì ta ở thế vững như bản thạch, chẳng có thằng nào con nào lật đổ được chúng ta đâu. Có phải vậy không, thưa ông trùm độc tài đảng trị Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo chóp bu của “đảng và nhà nước ta” ?

Thiện Ý

Houston, ngày 28-11-2017