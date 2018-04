VN đứng đầu về tội phạm người nước ngoài ở Nhật

Số liệu do cảnh sát Nhật công bố hôm 12/4 cho thấy cùng lúc với số cư dân người Việt tăng vọt ở Nhật, số tội hình sự do người Việt gây ra cũng tăng theo, khiến người Việt trong năm 2017 lần đầu tiên đứng đầu về số tội hình sự của người nước ngoài không thuộc diện thường trú nhân ở Nhật.



Tính theo quốc tịch, cảnh sát ghi nhận 5.140 vụ tội phạm do người Việt Nam gây ra trong năm 2017, so với 3.177 vụ năm trước đó, chiếm 30,2% tổng số. Theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật, trước đây Trung Quốc chiếm vị trí số một, nhưng năm 2017 họ đứng thứ hai với 4.701 vụ án hình sự.

Số liệu từ Trung tâm nghiên cứu Pew, một tổ chức tư vấn phi đảng phái Hoa Kỳ, cho thấy Nhật Bản là một trong 10 nước tiếp nhận nhiều di dân Việt Nam nhất trong năm 2017. Số người Việt Nam không thuộc diện thường trú ở Nhật đã tăng gấp sáu lần từ năm 2008, đạt con số khoảng 260.000 người vào năm 2017.

Số sinh viên Việt Nam tại Nhật đã tăng gấp 12 lần trong giai đoạn 2012-2016, lên tới khoảng 54.000 người.

Tuy nhiên, mặt trái của xu hướng này là số vụ tội phạm của người Việt cũng tăng lên. Số vụ trộm cắp trong các cửa hàng, siêu thị lên đến 2.037 trường hợp, trộm cắp vặt đã tăng tới 325 vụ trong năm 2017 so với chỉ có 12 vụ trong năm 2016.

Một thông dịch viên cho cảnh sát ở vùng Chubu nói với Japan Times rằng khoảng một nửa số thực tập sinh và du sinh Việt Nam không thể trang trải học phí và phải bỏ học, chuyển sang cuộc sống tội phạm.

Tổng số vụ tội hình sự của các cư dân ngoại quốc, trừ quân nhân Mỹ, là 17.006, tăng 20,3% so với năm trước đó. Brazil xếp hạng ba với 1.058 vụ, tiếp theo là Hàn Quốc với 1.038 vụ.

Về số người vi phạm, Trung Quốc đứng đầu với 3.159 người, tiếp theo là Việt Nam với 2.549 người. Tổng số người nước ngoài phạm tội là 10.828, tăng 7,1% so với một năm trước đó.

(Kyodo, Nhật Bản Times, VNE)