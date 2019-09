Việt Nam và Thái Lan đối thoại hợp tác quốc phòng

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Thái Lan vừa tổ chức hai ngày đối thoại quốc phòng thường niên lần thứ 3 “nhằm thống nhất các vấn đề chiến lược” từ ngày 19/09 đến 20/09, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

TTXVN cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế, tác động sâu sắc tới an ninh mỗi nước; hợp tác Cộng đồng ASEAN, khu vực và thế giới, trong đó nổi lên là cạnh tranh giữa các nước lớn, an ninh biển, các thách thức phi truyền thống như khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia; trong đó ASEAN đóng giữ vai trò trung tâm đoàn kết để ứng phó...

Truyền thông Việt Nam cho biết Đối thoại Quốc phòng Việt Nam – Thái Lan là cơ chế thường niên nhằm trao đổi thống nhất các vấn đề chiến lược, và định hướng hợp tác quốc phòng 2 nước.



Hai bên cam kết hợp tác về đào tạo, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hành động bom mìn nhân đạo, chống khủng bố; tăng cường hợp tác giữa các lực lượng trên biển cũng như đối phó tội phạm xuyên biên giới.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại Đối thoại: “Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác quốc phòng với Thái Lan như một đối tác cùng phát triển trong ASEAN.”

Đại tướng Natt Intracharoen, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan, được TTXVN trích lời, khẳng định: “Thái Lan luôn mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam trong khuôn khổ là một trụ cột quan trọng của mối quan hệ hai nước trong ASEAN.”

Trước đó, hôm 10/09, Thiếu tướng Jensit Konsil, Giám đốc Trung tâm hoạt động Gìn giữ Hòa bình (GGHB) Thái Lan đã sang thăm Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác trong hoạt động Gìn giữ Hòa bình LHQ.

Báo QĐND cho biết Thái Lan sẽ tiếp tục mời các sĩ quan Việt Nam tham dự các khóa đào tạo, tập huấn và diễn tập về hoạt động GGHB LHQ được tổ chức tại Thái Lan; xem xét khả năng cử chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực GGHB LHQ sang Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và triển khai Đội Công binh đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ.

Trong diễn biến liên qua, hôm 17/09, Việt Nam và Cuba, hai trong số vài nước cộng sản còn sót lại trên thế giới, đã tiến hành đối thoại quốc phòng lần thứ ba tại Hà Nội, chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao - quốc phòng của hai nước vào năm 2020, theo tờ The Diplomat.