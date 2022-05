Việt Nam phủ nhận bắt giữ ca sỹ Nga vì phản đối cuộc chiến tranh của Putin

Công an Thành phố Đà Lạt ở tỉnh Lâm Đồng hôm 3/5 bác bỏ thông tin cho rằng một ca sỹ người Nga bị bắt tại thành phố du lịch này vì phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine là “sai sự thật,” theo truyền thông trong nước.

Trước đó từ ngày 1/5, nhiều trang mạng xã hội đăng tin rằng công an TP Đà Lạt bắt giam một ca sỹ đường phố người Nga tại Quảng trường Lâm Viên do căng biểu ngữ phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Một trong số này là trang Facebook của Việt Tân, một tổ chức ủng hộ dân chủ có trụ sở ở Mỹ bị Bộ Công an Việt Nam xem là “khủng bố”, trong đó nói rằng “ca sỹ đường phố Vallades người Nga bị công an Đà Lạt bắt đi vì một biểu ngữ phản đối Putin xâm chiếm Ukraine.” Đăng tải này cho biết “anh thường hát ở các quán cà phê và những con đường ở Đà Lạt.” Kèm theo là hình ảnh của ca sỹ cầm đàn hát bên một tấm biển viết “Stop war. Stop Putin. Russia is not Putin.” (Hãy dừng chiến tranh. Hãy dừng Putin. Nga không phải là Putin.)

Nhiều trang Facebook cá nhân cũng đồng loạt chia sẻ hình ảnh được cho là chụp vài phút trước khi người ca sỹ này bị công an Đà Lạt bắt đi.

Theo trang Facebook chính thức của Vallades, đây là tên của một nhóm nhạc thường biểu diễn trên đường phố và tại các quán bar ở Đà Lạt, Mũi Né, TPHCM, Đà Nẵng và cả ở Hà Nội. Thông tin mô tả trên trang này cho biết nhóm biểu diễn nhạc cụ và hát bằng tiếng Nga, Ý, Pháp và Tây Ban Nha.

Thông tin chính thức từ Công an Đà Lạt được nhiều trang mạng trong nước trích dẫn hôm 3/5 cho biết rằng công an thành phố này đã phối hợp với lực lượng chức năng mời trường hợp người nước ngoài tên Propisnov Alexander, 41 tuổi quốc tịch Nga, lên làm việc để yêu cầu người này chấp hành đúng các quy định liên quan tới việc gia hạn hộ chiếu, thị thực.

Trích dẫn thông tin từ Công an Đà Lạt, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng: “Nguyên nhân là thị thực và hộ chiếu của ông Propisnov Alexander đã hết hạn, tuy nhiên ông này vẫn lưu trú tại các cơ sở trên địa bàn Đà Lạt.”

Cũng đưa tin về sự việc này, Thanh Niên cho biết Công an Đà Lạt nhận định rằng “hành vi của ông Propisnov Alexander đã vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại” được quy định theo luật của Việt Nam.

Tuy nhiên, theo báo Người Lao Động, nhiều trang mạng xã hội trong những ngày qua “đã phản ánh thông tin sai sự thật về việc Công an TP Đà Lạt bắt ca sỹ đường phố người Nga” do căng biểu ngữ phản đối việc Nga xâm chiếm Ukraine, hiện đang bị phương Tây lên án.

Các cuộc gọi của VOA tới Vallades để xin bình luận không được hồi âm.

Chính phủ Việt Nam không lên án cuộc xâm lược của Nga và hai lần bỏ phiếu trắng trước khi bỏ phiếu chống tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của tổ chức này. Tuy nhiên nhiều người Việt Nam ở trong nước lại bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Ukraine và phản đối cuộc xâm lược của ông Putin ở Ukaine. Theo HRW, vào tháng trước một số người ủng hộ dân chủ ở Hà Nội bị công an ngăn không cho tới tham dự một sự kiện ủng hộ Ukraine do đại sứ quán nước này tổ chức tại đây.

Công an Đà Lạt cảnh báo rằng các cá nhân “đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật liên quan vụ việc nêu trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Theo truyền thông trong nước, Công an Đà Lạt nói rằng ông Propisnov Alexander, sau khi làm việc với công an, đã “nhận thức được hành vi sai phạm của mình và đã xuống TPHCM để hoàn tất các thủ tục gia hạn hộ chiếu, thị thực.”