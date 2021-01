Việt Nam khuyên công dân không tới các nước có biến thể COVID-19

Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng cảnh báo công dân không tới các nước đã ghi nhận biến thể COVID-19, vốn được coi là gây lây nhiễm mạnh hơn.



Dẫn thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc đã ghi nhận biến thể mới của COVID-19 “với khả năng lây nhiễm cao hơn 70% so với các chủng virus trước đây”, Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao “khuyến cáo công dân hạn chế đi lại đến các quốc gia và vùng lãnh thổ có biến thể mới của virus COVID-19 trong thời gian này để đảm bảo sức khỏe”.



Thông cáo công bố hồi đầu tháng này cũng kêu gọi công dân Việt Nam liên hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài cũng như gọi điện tới tổng đài bảo vệ công dân trong trường hợp “thân nhân, thành viên gia đình có người thân cần sự giúp đỡ”.



Tin cho hay, tới ngày 17/1, ít nhất 50 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã ghi nhận biến thể COVID-19. Theo chính quyền trong nước, ca nhiễm chủng COVID-19 mới đầu tiên ở Việt Nam là một bệnh nhân nữ 44 tuổi từ Anh trở về Việt Nam ngày 22/12 và đã được cách ly ngay.



Bộ Y tế Việt Nam mới đây dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo rằng “từ nay đến Tết Nguyên Đán, trường hợp thực sự cần thiết, từng chuyến bay đón người về nước phải được các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải thống nhất báo cáo Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định”.



Ngoài ra, tin cho hay, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu “chỉ đạo chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân đang ở nước ngoài muốn về nước tuyệt đối không nhập cảnh trái phép”, và “các trường hợp về nước bằng đường bộ có hoàn cảnh thực sự khó khăn được nhà nước xem xét, hỗ trợ kinh phí cách ly”.



Theo báo Lao Động, đầu năm nay, Việt Nam đã đưa từ Mỹ về nước gần 360 người gồm “trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, du học sinh đã hoàn thành chương trình học không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác”.



Truyền thông Việt Nam đưa tin rằng tới nay, có ít nhất 12 người đi cùng chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, quá cảnh ở Hàn Quốc, mắc COVID-19.



Theo thông tin đăng trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ, “hành khách tham gia chuyến bay hỗ trợ của chính phủ bắt buộc phải tiến hành khai báo y tế”. Hiện chưa rõ số hành khách trên nhiễm COVID-19 trước hay sau khi bay về Việt Nam.



Reuters đưa tin, biến thể COVID-19 mới, vốn gây lay lan mạnh ở Anh, đã được phát hiện tại ít nhất 5 tiểu bang của Hoa Kỳ. Hãng tin này dẫn lời ông Francis Collins, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia, nói rằng ông “sẽ ngạc nhiên nếu nó không nhanh chóng lây lan”.



Reuters dẫn lại NBC News cho biết, nhóm đặc trách về COVID-19 của Nhà Trắng nói rằng có thể có virus Corona biến thể ở Mỹ và đang gây lây lan nhanh chóng trên toàn nước Mỹ.



Hãng tin này cũng dẫn lời công ty Pfizer nói rằng vaccine mà công ty này phát triển cùng với đối tác Đức BioNTech có thể ngừa được biến thể COVID-19 phát hiện ở Anh.



Trong khi đó, theo báo chí trong nước, hồi giữa tháng 12 năm ngoái, Việt Nam bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên người vaccine “Made in Vietnam” đầu tiên là Nanocovax.



Theo báo Lao Động, dự kiến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có đầy đủ dữ liệu nghiên cứu lâm sàng của loại vaccine này trước khi quyết định tiêm cộng đồng.



Tin cho hay, Việt Nam cũng có kế hoạch nhập khẩu vaccine COVID-19 từ nước ngoài. Bộ Y tế đang đàm phán với các nhà sản xuất vaccine trên thế giới.