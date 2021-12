Vụ Việt Á: Thủ tướng yêu cầu ‘xử sớm’, WHO tái khẳng định không chuẩn thuận sản phẩm

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, đơn vị bị tình nghi “đội giá” bộ xét nghiệm COVID-19 và thông đồng với cán bộ quản lý các bệnh viện, các trung tâm phòng dịch cho việc sử dụng bộ xét nghiệm của công ty này.

Tuổi Trẻ dẫn văn bản do Văn phòng Chính phủ ban hành hôm 21/12 cho biết ông Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an sớm hoàn tất việc điều tra, đưa các đối tượng vi phạm ra xét xử và nộp lại tài sản bị chiếm đoạt cho ngân sách Nhà nước.

Các bộ, ngành khác là Bộ Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư được đề nghị phối hợp với cơ quan công an để đẩy nhanh tiến độ điều tra và xử lý các vướng mắc.

Trong khi đó, Vietnamnet hôm 23/12 cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa phát đi thông cáo báo chí về bộ xét nghiệm của công ty Việt Á. Trong đó, WHO cho biết tổ chức đã công bố các báo cáo công khai cho cả sản phẩm được phê duyệt lẫn không đạt điều kiện trên trang web của mình. Trong số 46 sản phẩm không đáp ứng các hồ sơ cần thiết về an toàn, công năng hoặc hệ thống quản lý chất lượng có sản phẩm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit (tức bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19) của công ty Việt Á.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2020, Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam thông báo bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất đã được WHO chấp thuận theo Quy trình Danh sách Sử dụng Khẩn cấp (EUL) và cấp mã số EUL 0524-210-00. Bộ này cũng tuyên bố bộ xét nghiệm của Việt Á cũng đã được Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu (CE) và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS). Vì vậy, bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 do Việt Nam sản xuất có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của Khu vực kinh tế châu Âu, bao gồm Vương quốc Anh.

Sau khi truyền thông trích dẫn báo cáo của WHO cho biết bộ dụng cụ không được chấp thuận, một đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ đã lên tiếng xin lỗi và nói với báo chí rằng do sai sót thông tin nên Bộ đã gỡ bài viết đánh giá của WHO về bộ dụng cụ xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Việt Á trên trang web của Bộ này.

Vào ngày 19/12, công an đã bắt giữ và khởi tố ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á với cáo buộc nâng giá bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương và triệu tập 30 cá nhân liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào tháng 4/2020, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép phân phối bộ xét nghiệm COVID-19. Kể từ đó, công ty này đã cung cấp bộ xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế khác tại 62 tỉnh, thành phố trên cả nước, đạt doanh thu gần 4 nghìn tỷ đồng.

Điều tra ban đầu cho biết Phan Quốc Việt và các lãnh đạo chủ chốt của công ty thừa nhận đã lợi dụng nhu cầu cấp thiết về bộ xét nghiệm và cung cấp trước thiết bị cho các bệnh viện và cơ sở y tế, sau đó câu kết với lãnh đạo các đơn vị này để Việt Á được trở thành nhà cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 cho các đơn vị với giá do công ty đặt ra, được cho là cao hơn rất nhiều so với giá sản xuất.

Phan Quốc Việt cũng bị cáo buộc đã chi số tiền rất lớn cho các cán bộ, lãnh đạo đơn vị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bước đầu xác định Việt Á đã bán bộ thử nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng.

Sở Y tế TP.HCM hôm 23/12 cũng xác nhận Bệnh viện thành phố Thủ Đức và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã mua sinh phẩm, trang thiết bị xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á với tổng số tiền hơn 32 tỉ đồng.