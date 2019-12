UNICEF: Việt Nam sắp đón hơn 4 nghìn trẻ em ngày đầu năm mới

Một tổ chức của Liên Hợp Quốc hôm 31/12 ước tính “có khoảng 4.259 trẻ em” sẽ được sinh ra tại Việt Nam vào ngày đầu tiên của năm 2020.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) nói rằng số trẻ em này chiếm hơn một phần trăm tổng số gần 400 nghìn trẻ sinh ra vào ngày 1/1 trên toàn thế giới.

Dựa trên dữ liệu về Triển vọng Dân số Thế giới của Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế đi đầu trong lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em ở 190 quốc gia, trong đó có Việt Nam, cho biết thêm rằng đảo quốc Fiji ở Thái Bình Dương nhiều khả năng sẽ đón em bé đầu tiên được sinh ra vào ngày đầu 2020, và Hoa Kỳ sẽ chào em bé cuối cùng sinh ra đầu năm mới.

Bà Henrietta Fore, Tổng Giám đốc Điều hành UNICEF, nói trong một thông cáo rằng “khởi đầu một năm mới và một thập kỷ mới là dịp để chúng ta cùng hy vọng và hoài bão không chỉ cho tương lai của chính chúng ta mà còn cho tương lai của thế hệ mai sau”.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết rằng trong hơn 25 năm qua, Việt Nam “đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng trong việc cải thiện tỷ lệ sống còn của trẻ em dưới năm tuổi”, nhưng “tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên vẫn còn cao”.

Theo bà Lesley Miller, Quyền Trưởng Đại diện UNICEF ở Việt Nam, có khoảng 47 trẻ sơ sinh tử vong mỗi ngày ở Việt Nam, và phần lớn “vì các nguyên nhân có thể phòng tránh được”.

“Những can thiệp đơn giản như đỡ đẻ có kỹ năng, chăm sóc thiết yếu trẻ sơ sinh, bắt đầu cho con bú sữa mẹ sớm, và phương pháp chăm sóc Kangaroo [đặt trẻ nằm tiếp xúc da kề da trên ngực mẹ] cho trẻ sinh non và nhẹ cân có thể cứu mạng sống của bà mẹ và trẻ sơ sinh”, bà Miller nói thêm.

“Tôi hoan nghênh những nỗ lực to lớn của Bộ Y tế trong việc ưu tiên và tăng cường triển khai những can thiệp hiệu quả này. Tôi kêu gọi cần đầu tư nhiều hơn nữa để những can thiệp này đến được với người dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa”.

Theo báo chí trong nước, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng “đến năm 2045, dân số Việt Nam sẽ hơn 108 triệu người, tức tăng thêm trên dưới 12 triệu người trong vòng 25 năm tới”.

Ông Phúc cũng cho biết thêm rằng Hà Nội sẽ tìm cách “duy trì sức tăng trưởng cao trong 2 thập niên tới” để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao.