Úc nói an toàn của nhân viên quốc phòng là ‘ưu tiên hàng đầu’ sau vụ tàu Trung Quốc hành động nguy hiểm

Sự an toàn và khỏe mạnh của nhân viên quốc phòng Úc là ‘ưu tiên hàng đầu’ của Canberra và Úc hy vọng tất cả các nước sẽ vận hành quân đội của họ một cách an toàn và chuyên nghiệp, Ngoại trưởng Úc, bà Penny Wong, nói hôm 21/11.



Phát biểu của bà Wong được đưa ra một tuần sau sự cố liên quan đến một tàu chiến Trung Quốc và một tàu hải quân Úc trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản mà khi đó một lính lặn của Úc đã bị thương.



“Chúng tôi đã nêu mối quan ngại nghiêm trọng của mình với giới chức Trung Quốc sau những gì mà chúng tôi coi là tiếp xúc không an toàn và không chuyên nghiệp với tàu khu trục của Hải quân Nhân dân Trung Quốc,” bà Wong nói, lặp lại lời phát biểu của Thủ tướng Anthony Albanese hôm 20/11.



“Những vụ việc này xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế và vùng biển quốc tế của Nhật Bản và lập trường nguyên tắc của Úc là chúng tôi mong tất cả các nước, bao gồm cả chính chúng tôi, sẽ vận hành quân đội một cách an toàn và chuyên nghiệp,” bà Wong nói tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ở New Delhi.

Chiếc HMAS Toowoomba – khinh hạm tầm xa – đang tiến hành lặn vào ngày 14/11 để gỡ lưới đánh cá ở chân vịt thì tàu chiến Trung Quốc đã hành động một cách nguy hiểm, Australia cho biết.

Một tàu khu trục của Hải quân Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiếp cận tàu HMAS Toowoomba, mặc dù tàu Úc đã thông báo cho tàu chiến Trung Quốc về đợt lặn này. Chiến hạm Trung Quốc cũng chạy hệ thống phát tín hiệu gắn trên thân tàu theo hướng gây nguy hiểm, phía Úc cho biết.

Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc tàu của họ hành động liều lĩnh và vô trách nhiệm và kêu gọi Canberra tôn trọng sự thật giữa bối cảnh hai nước đang nỗ lực cải thiện quan hệ.

Tàu khu trục Ninh Ba của Trung Quốc đã theo dõi và xác định chiếc HMAS Toowoomba, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với nó và không thực hiện bất kỳ hoạt động nào có thể ảnh hưởng đến việc lặn của phía Úc, Bắc Kinh cho biết.

Bà Wong cùng phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles đã có cuộc hội đàm được gọi là ‘Đối thoại 2+2’ với những người đồng cấp Ấn Độ hôm 20/11 để thảo luận về sự hợp tác của họ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và mối quan tâm chung của hai nước về Trung Quốc.