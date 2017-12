TT Putin mong có “đối thoại Nga-Mỹ mang tính xây dựng”

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thống Trump trong bức thư dịp nghỉ lễ hôm 30/12 rằng hy vọng trong năm mới của ông là Nga và Hoa Kỳ sẽ có đối thoại xây dựng hơn trong năm 2018.

Theo tin của hãng AP, ông Putin nói với ông Trump qua thư rằng hai nước nên phát triển "sự hợp tác thực dụng nhằm mục tiêu dài hạn" trên cơ sở "bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga đã trở nên xấu đi do những lời cáo buộc rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, cũng như do việc Nga sáp nhập khu vực Crimea của Ukraine.

Hai ông Putin và Trump đã đối thoại với nhau nhiều trong năm 2017, kể cả một lần hồi tháng 11. Cùng tháng đó, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông sẽ không "tranh cãi" với người đồng nhiệm Nga về vấn đề can thiệp bầu cử.

Ông Trump nói với các phóng viên rằng: "Mỗi lần ông ấy gặp tôi, ông ấy nói, ‘Tôi không làm điều đó’, và tôi thực sự tin rằng khi ông ấy nói với tôi điều đó, ông ấy có ý nghiêm túc”.

"Tôi không thể đứng đó và tranh cãi với ông ấy, thay vào đó tôi muốn ông ấy rời khỏi Syria", ông Trump nói. "Quý vị thấy đó, Tổng thống Putin nói rất mạnh mẽ, quyết liệt rằng ông ấy không liên quan gì đến việc đó. Không ai muốn sa đà vào tranh luận, tốt hơn là hãy nói về Syria và Ukraine".

Một phát ngôn viên của điện Kremlin cho biết hồi đầu tuần này rằng Nga đang lo ngại về mối quan hệ ngày càng xấu đi, bao gồm cả khả năng Hoa Kỳ có thêm các biện pháp trừng phạt.

