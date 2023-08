Trung Quốc muốn tạo thế trận chiến tranh nhân dân chống gián điệp

Trung Quốc cần phải khuyến khích người dân tham gia công tác phản gián, bao gồm xây dựng các kênh để cho người dân trình báo các hoạt động đáng ngờ cũng như khen thưởng cho họ, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc nói hôm 1/8.

Cần xây dựng một hệ thống giúp cho việc quần chúng tham gia công tác phản gián trở thành ‘bình thường’, Bộ An ninh Quốc gia, cơ quan chính giám sát hoạt động tình báo đối ngoại và chống gián điệp của Trung Quốc, viết như vậy trong bài đăng đầu tiên trên tài khoản WeChat của họ, được đăng hôm 31/7.



Lời kêu gọi toàn dân tham gia công tác phản gián xuất hiện sau khi đạo luật phản gián tăng cường của Trung Quốc có hiệu lực hồi tháng 7.

Đạo luật này, vốn cấm chuyển giao thông tin liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia nhưng không đưa ra định nghĩa rõ ràng, đã khiến nước Mỹ thấy đáng lo ngại. Mỹ cho rằng các công ty nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc có thể bị trừng phạt chỉ vì các hoạt động làm ăn hàng ngày của họ.



Đạo luật sửa đổi cho phép các nhà chức trách thực hiện điều tra phản gián truy cập vào dữ liệu, thiết bị điện tử và thông tin về tài sản cá nhân.

An ninh chính trị là ưu tiên hàng đầu của an ninh quốc gia, và ‘cốt lõi’ của an ninh chính trị là an ninh của chế độ chính trị Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân đã viết trong một bài báo trên tạp chí pháp lý Trung Quốc hồi tháng 7.

“Nguyên tắc cơ bản nhất là bảo vệ sự lãnh đạo và vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc”, ông Trần viết.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã bắt giữ và giam cầm hàng chục công dân Trung Quốc và nước ngoài vì nghi ngờ hoạt động gián điệp, bao gồm giám đốc điều hành của hãng dược Nhật Astellas Pharma hồi tháng 3.



Bà Thành Lôi, nhà báo Úc, bị Trung Quốc cáo buộc tuồn bí mật nhà nước cho nước khác, đã bị bắt giữ từ tháng 9/2020.

Lời tuyên bố của Trung Quốc rằng họ đang bị các điệp viên đe dọa được đưa ra vào lúc các nước phương Tây, nhất là Mỹ, cáo buộc Trung Quốc thực hiện hoạt động gián điệp và tấn công mạng, Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này.



Chính Mỹ là ‘đế chế tin tặc’, một phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng lên án.