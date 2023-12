Trung Quốc kêu gọi công dân rời khỏi miền bắc Myanmar

Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar hôm 27/12 đã kêu gọi công dân của họ rời khỏi vùng Laukkai ở khu vực Kokang ở bắc Myanmar càng sớm càng tốt, với lý do rủi ro an ninh ngày càng tăng.



Quân đội Myanmar đã giao tranh với các nhóm nổi dậy có phối hợp ở miền bắc nước này, và đây là thách thức lớn nhất của họ trên chiến trường kể từ cuộc đảo chính năm 2021, khiến nước láng giềng Trung Quốc lo ngại.



“Tình hình an ninh hiện nay ở Khu tự trị Kokang của Myanmar là nghiêm trọng và phức tạp,” phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 27/12.



“Chúng tôi hy vọng các bên liên quan ở Myanmar tiếp tục kiềm chế ở mức độ cao nhất, chủ động giảm leo thang tình hình trên thực địa, cùng nhau thúc đẩy tình hình ở miền bắc Myanmar được giải quyết ổn thoả,” bà Mao nói.



Bà cũng kêu gọi chính quyền địa phương đảm bảo an toàn cho nhân viên Trung Quốc.



Đầu tháng này, Trung Quốc đã làm trung gian cho các cuộc hòa đàm giữa phe quân đội cầm quyền ở Myanmar và các nhóm nổi dậy, và các bên đã đồng ý ngừng bắn tạm thời và duy trì đối thoại.



Tuy nhiên, liên minh nổi dậy tái khẳng định quyết tâm đánh bại điều mà họ gọi là ‘chế độ độc tài’ của Myanmar, và không đề cập gì đến các cuộc hòa đàm hay ngừng bắn.