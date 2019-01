TQ có thể gia cố thêm đảo nhân tạo ở Biển Đông nếu cần?

Trung Quốc có thể gia cố thêm các đảo nhân tạo ở Biển Đông tùy thuộc vào các mối đe dọa đối với các tiền đồn này, một sĩ quan hải quân Trung Quốc cho biết hôm 9/1.

Nhà nghiên cứu học viện hải quân, Đại tá Trương Quân Xã, lặp lại lập trường của Trung Quốc rằng nước này có quyền hợp pháp để thực hiện bất kì biện pháp nào mà họ cho là phù hợp trên các đảo ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ.

“Nếu các nhân viên và các cơ sở trên đảo của chúng tôi bị đe dọa trong tương lai, thì chúng tôi có thể sẽ có những biện pháp tăng cường khả năng phòng thủ,” AP dẫn lời ông Trương nói trong một buổi cung cấp thông tin cho các nhà báo Trung Quốc và nước ngoài.

Các quan chức Lầu Năm Góc từ lâu nói rằng Trung Quốc đã không thực hiện cam kết năm 2015 của Chủ tịch Tập Cận Bình là không mở rộng hoạt động phát triển trong khu vực, nơi Trung Quốc đã xây bảy hòn đảo bằng cách bồi đắp cát và xi măng trên các bãi san hô, một số nơi có bãi đáp máy bay.

Trung Quốc nói hoạt động phát triển này chủ yếu phục vụ các mục đích dân sự.

Năm chính phủ khác bao gồm Việt Nam có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc trong tuyến đường thủy chiến lược này.

Ông Trương cũng cáo buộc Mỹ gây nguy hiểm cho an toàn và an ninh trong khu vực, dẫn ra các hoạt động tự do hàng hải của Hải quân Mỹ mà trong đó các tàu Mỹ áp sát các đảo do Trung Quốc chiếm giữ khiến Bắc Kinh phẫn nộ.

Cũng trong buổi cung cấp thông tin này, một trung tướng cho biết Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc không loại trừ việc thành lập các căn cứ ở nước ngoài để phục vụ các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc nếu có nhu cầu.

Ông nói những quyết định như vậy sẽ được đưa ra dựa trên yêu cầu của sứ mệnh và sự chấp thuận của nước sở tại, theo AP.

Trung Quốc mở căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên tại Djibouti ở Sừng Châu Phi vào năm 2017, nơi mà các đối thủ như Mỹ, Nhật Bản và một số nước Châu Âu cũng có sự hiện diện thường trực.