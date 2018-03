Trợ lý riêng của Trump bị sa thải về vấn đề an ninh

John McEntee, trợ lý riêng của Tổng thống Donald Trump từ lúc ông nhậm chức, đã bị buộc rời khỏi chức vụ của mình và bị dẫn ra khỏi Nhà Trắng hôm thứ Hai liên quan tới những vấn đề an ninh, nhiều bản tin của giới truyền thông cho biết.

The Wall Street Journal, dẫn lời một quan chức Nhà Trắng, cho biết anh McEntee, 27 tuổi, không được phép thu dọn đồ đạc cá nhân khi bị dẫn khỏi Nhà Trắng. Anh ta rời đi mà không kịp mang theo áo khoác, một quan chức thứ hai nói với tờ Journal.

Các quan chức từ chối cho biết vấn đề gì đã khơi lên lo ngại về an ninh đối với anh McEntee, báo The New York Times đưa tin.

CNN dẫn lời một số nguồn tin cho hay những vấn đề này liên quan đền quyền tiếp cận an ninh của anh ta vì anh ta hiện đang bị Bộ An ninh Nội địa điều tra về những tội tài chính nghiêm trọng bị cáo buộc.

Cuộc điều tra không liên quan tới ông Trump, các nguồn tin này nói.

Tuy nhiên anh McEntee sẽ tham gia ban vận động tái tranh cử của ông Trump cho năm 2020. Ban vận động hôm thứ Ba thông báo anh ta đã được bổ nhiệm làm Cố vấn Cao cấp cho Hoạt động Vận động tranh cử, một vị trí khiến anh trở thành một cố vấn thân cận trong những năm tới.

Quyết định sa thải anh McEntee được biết tới cùng ngày mà ông Trump loan báo sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson và bổ nhiệm Giám đốc FBI Mike Pompeo làm người thay thế.

Tờ Times dẫn lời một quan chức chính quyền cao cấp cho biết nhiều phụ tá hàng đầu của tổng thống sốc và thất vọng về vụ ra đi bất thình lình này, mà quan chức này mô tả là một quyết định đột ngột.

John Kelly, Chánh văn phòng Nhà Trắng, đã nói trong những tuần gần đây rằng quá nhiều nhân viên đang làm việc mà chỉ có quyền tiếp cận an ninh tạm thời vì họ không thể vượt qua được kiểm tra lí lịch của FBI. Trong một thông báo gửi tới nhân viên váo tháng trước, ông nói rằng ông sẽ thu hồi quyền tiếp cận an ninh tạm thời của những người mà các cuộc kiểm tra lí lịch cho thấy họ không thể nhận được quyền tiếp cận an ninh vĩnh viễn, tờ Times đưa tin.

Vụ sa thải anh McEntee là hệ quả mới nhất từ vụ bê bối tiếp cận an ninh bùng nổ khi Rob Porter, thư ký Nhà Trắng, từ chức vào tháng trước. Ông Porter rời đi sau khi tin tức tiết lộ rằng những cáo buộc bạo hành vợ cũ là nguyên nhân khiến quyền tiếp cận an ninh vĩnh viễn của ông ta bị đình trệ.