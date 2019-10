Trang web khiêu dâm trẻ em bị triệt phá, hàng trăm người bị bắt

Các quan chức chấp pháp ngày 16/10 công bố cáo buộc hình sự đối với một người Hàn Quốc điều hành website khiêu dâm trẻ em lớn nhất và bắt giữ hàng trăm người dùng trên khắp thế giới.

Trang web mang tên Welcome to Video là "thị trường khai thác tình dục trẻ em lớn nhất theo khối lượng nội dung" và chứa hơn 250.000 video khiêu dâm trẻ em khi bị gỡ xuống vào tháng 3 năm 2018, các quan chức cho biết.

Người điều hành trang này, Jong Woo Son, 23 tuổi mang quốc tịch Hàn Quốc, đã bị bắt vào năm ngoái và hiện đang thụ án 18 tháng tù ở Hàn Quốc. Anh ta đối mặt với cáo trạng chín tội danh ở Mỹ.

Ngoài ra, có 336 người dùng website ở hơn 20 tiểu bang của Mỹ và 11 nước khác đã bị bắt vì tội sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em, các quan chức cho biết. Hàng chục nghi phạm khác đang bị điều tra.

Một chiến dịch phối hợp quốc tế đã dẫn đến việc giải cứu 23 nạn nhân vị thành niên ở Mỹ, Tây Ban Nha và Anh, những người "đang bị tích cực xâm hại bởi những người sử dụng website." Các quan chức Mỹ cho biết họ đang làm việc với các đối tác chấp pháp để giải cứu các nạn nhân khác.

"Trẻ em trên khắp thế giới an toàn hơn vì những hành động mà các cơ quan chấp pháp của Hoa Kỳ và nước ngoài đã thực hiện để truy tố vụ án này và thu hồi ngân khoản cho các nạn nhân," Công tố viên liên bang Jessie K. Liu nói.

Welcome to Video là một trong những website đầu tiên mà người dùng buôn bán nội dung khiêu dâm trẻ em sử dụng tiền điện tử. Tiền tệ điện tử cho phép người dùng gửi và nhận tiền ẩn danh. Các quan chức cho biết họ có thể truy nguyên các khoản thanh toán được thực hiện trên website Welcome to Video bằng cách lần theo dòng tiền.