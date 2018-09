Ông Trần Huỳnh Duy Thức dừng tuyệt thực, gia đình tri ân người ủng hộ

Tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm tù vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, vừa ngừng cuộc tuyệt thực kéo dài tới 33 ngày vào hôm 16/9, theo thông tin từ gia đình ông Thức.

Ông Thức, 52 tuổi, bị kết án từ năm 2010, đã bắt đầu tuyệt thực hồi tháng 8 để đòi chính quyền phải “thượng tôn pháp luật” và trả tự do cho ông theo Bộ luật Hình sự mới.

Về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, một điều khoản của Bộ luật Hình sự có hiệu lực từ đầu năm 2018 viết rằng mức hình phạt cho việc “chuẩn bị phạm tội” là 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội.

Ông Thức và gia đình đã dựa vào điều khoản này để gửi đơn tới chính quyền Việt Nam từ hồi tháng 4, đề nghị họ xét đặc xá cho ông. Nhưng đến đầu tháng 8, phía nhà nước trả lời rằng “không có căn cứ để xem xét, đề nghị đặc xá cho phạm nhân Trần Huỳnh Duy Thức”.

Gia đình ông Thức cho rằng ông bị nhà chức trách “ép buộc” phải nhận tội mới có thể được xét đặc xá, song tù nhân này “cương quyết không nhận tội”, thay vào đó, ông đã tuyệt thực.

Khi cuộc tuyệt thực của ông kéo dài đến hơn 20 ngày, hàng chục nhà hoạt động và rất đông những người ủng hộ khác đã tuyên bố “tiếp sức” cho ông bằng cách bản thân họ tuyệt thực tiếp nối nhau, ít nhất mỗi người một ngày.

Bên cạnh đó, nhiều người có tiếng nói ảnh hưởng, bao gồm cả nhà hoạt động Lê Thăng Long, bạn tù cũ của ông Thức, đã nhắn gửi qua gia đình ông rằng ông “quá quan trọng” đối với cuộc đấu tranh cho dân chủ nên ông “không thể chết, không được chết”.

Bất chấp hành động quyết liệt của ông Thức và sự ủng hộ rộng khắp dành cho ông, chính quyền đã không đáp lại đòi hỏi của ông.

Lo ngại cho sức khỏe và tính mạng của ông, gia đình đã đi thăm ông theo lịch định kỳ vào ngày 15/9, tại trại giam ở tỉnh Nghệ An.

Dù xảy ra rắc rối khi nhân viên trại giam can thiệp, làm gián đoạn cuộc gặp, song ngày hôm sau, 16/9, 2 chị gái và con gái ông đã có thể gặp và truyền đạt với ông rằng gia đình và những người ủng hộ mong ông bảo toàn sức khỏe, tính mạng, theo gia đình.

Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức, cho VOA biết:

“Anh Thức đã có tuyên bố sẽ ngưng tuyệt thực từ ngày hôm qua [16/9], sau khi anh nghe được ý kiến của gia đình, thông tin của gia đình, cũng như nguyện vọng của gia đình và mọi người là cần anh phải ngưng tuyệt thực”.

Người em của ông Thức cũng nói với VOA rằng gia đình “ấm lòng” về sự chia sẻ, ủng hộ của mọi người trong và ngoài nước, bao gồm các nhà hoạt động, những người theo các tôn giáo khác nhau, các tổ chức xã hội dân sự, những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, các nhà ngoại giao nước ngoài.

Ông nói:

“Những sự ủng hộ, những hành động thiết thực như vậy giúp gia đình có niềm tin, có ý thức mạnh mẽ để cùng anh Thức tiếp tục đấu tranh cho tự do của anh Thức nói riêng, và tự do của nhiều người khác, và tự do của dân tộc nói chung. Gia đình rất chân thành tri ân đối với sự ủng hộ đó của tất cả mọi người”.

Ông Thức từng là một kỹ sư, doanh nhân, đồng thời là blogger có nhiều bài viết chỉ trích chính quyền. Đến nay đã hơn 9 năm kể từ ngày ông bị công an Việt Nam bắt và sau đó tòa án kết án ông 16 năm tù giam, 5 năm quản chế, về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.