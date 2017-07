Nhà tranh đấu Trần Hoàng Phúc không xúc phạm ông Hồ Chí Minh như các cáo buộc trên mạng, theo gia đình và các blogger Việt Nam nói với VOA-Việt ngữ.

Trần Hoàng Phúc vừa bị bắt tại Hà Nội. Anh là thành viên của YSEALI – nhóm Sáng Kiến Lãnh Đạo Đông Nam Á do tổng thống Barack Obama thành lập – và là người tham gia các hoạt động dân chủ, nhân quyền.

Thông báo về việc “bắt bị can để tạm giam,” do đại tá Trần Quốc Khánh, Công an Hà Nội, ký tên ghi ngày 3/7, nói rằng Trần Hoàng Phúc phạm vào Điều 88 Bộ Luật Hình sự.”

Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Huỳnh Thị Út, thân mẫu anh Trần Hoàng Phúc, đã nhận thông báo này hôm 3/7, bà xác nhận với VOA-Việt ngữ:

“Cơ quan An ninh điều tra vào chiều ngày 3/7 đưa thông báo cho tôi nói rằng con tôi bị tạm giữ theo điều 88, vì có hành vi tàng trữ tài liệu, đăng tải các video có nội dung tuyên truyền chống Nhà Nước CHXHCN Việt Nam trên mạng internet.”

Bà Út nói Phúc đã bị chính quyền bắt giữ từ ngày 29/6 và kể từ đó bà không liên lạc được với con.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, một nhà tranh đấu cho nhân quyền tại tỉnh Bình Dương, nhận xét về vụ bắt giữ Hoàng Phúc:

“Việc bắt Trần Hoàng Phúc không minh bạch, chính danh. Bắt Phúc tại phòng trọ mà không thông báo ngay cho gia đình. Khi người mẹ đi tìm con gọi cho cảnh sát khu vực thì cảnh sát khu vực nói không biết gì cả. Đó là sự vô trách nhiệm. Người mẹ phải lặn lội từ Sài gòn ra Hà Nội 4 ngày để hỏi thăm tin tức con, từ cơ quan này đến cơ quan nọ thì cuối cùng mới nhận được thông báo bắt giữ thêm điều 88.”

Người mẹ phải lặn lội từ Sài gòn ra Hà Nội 4 ngày để hỏi thăm tin tức con, từ cơ quan này đến cơ quan nọ thì cuối cùng mới nhận được thông báo bắt giữ thêm điều 88

Liên tục trong hai ngày vừa qua xuất hiện nhiều bài viết nói rằng Trần Hoàng Phúc đã xúc phạm tới ông Hồ Chí Minh, kèm theo một bức ảnh cho là của nhà tranh đấu trẻ, đang đạp vào chân dung ông Hồ.

Bà Huỳnh Thị Út bác bỏ thông tin này:

“Hình đăng một cậu thanh niên mặc áo quân đội, đưa chân đạp vào mặt Bác Hồ là một thanh niên khác. Tôi khẳng định đó không phải là con tôi.”

Không chỉ bà Út, các blogger thân quen với Trần Hoàng Phúc cũng bác bỏ cáo buộc này.

Cũng qua bức ảnh, Phúc bị cáo buộc là đã “giả danh bộ đội.”

Trang vntb.org viết: “Việc Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt giam Trần Hoàng Phúc tiếp tục là bài học đắt giá cho những kẻ chống chế độ, chống Nhà nước. Đặc biệt, đối với những kẻ xúc phạm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nhân dân Việt Nam không bao giờ tha thứ!”

Blogger Nguyễn Đăng Vũ ở thành phố Hồ Chí Minh nói rằng người trong ảnh không phải là Trần Hoàng Phúc. Ông cho biết thêm:

“Hình ảnh đó là của một người nào đó giống với Hoàng Phúc, chứ không phải của Hoàng Phúc. Trước đến nay, Hoàng Phúc chưa có biểu hiện gì xấu. Việc nhà nước buộc tội Hoàng Phúc theo điều 88 là oan cho bạn, bạn là một thanh niên có nhiết huyết, và có kiến thức. Buộc tội như vậy là quá tàn nhẫn.

Nhà hoạt động Thiện Nhân cho rằng chính quyền đã sự dụng một hình ảnh ngụy tạo để buộc tội Trần Hoàng Phúc, và triệt hạ tiếng nói của các nhà tranh đấu cho nhân quyền.

“Công an sử dụng dư luận viên để bội nhọ Trần Hoàng Phúc với hành động vô văn hóa bằng việc sử dụng bức ảnh của ông Hồ Chí Minh. Đó là một hành động vô liêm sỉ của chính quyền nhằm vào cá nhân Trần Hoàng Phúc. Chính quyền đã sử dụng tất cả các biện pháp không chính danh để triệt hạ những người đấu tranh. Tôi nghĩ đó là một điều thật đáng nhục nhã cho chế độ này.”

Chính quyền đã sử dụng tất cả các biện pháp không chính danh để triệt hạ những người đấu tranh. Tôi nghĩ đó là một điều thật đáng nhục nhã cho chế độ này.

Các trang thông tin trên Facebook cho biết Trần Hoàng Phúc sinh năm 1994, “đã học hết năm cuối khoa luật, trường đại học luật Tp.HCM. Vì dấn thân hoạt động dân chủ nên Phúc bị nhà trường làm khó dễ và không trao bằng tốt nghiệp.”

Trần Hoàng Phúc là thành viên nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á (YSEALI) do Tổng thống Obama sáng lập. Hồi tháng Năm, 2016, trong tư cách thành viên chính thức của YSEALI, Trần Hoàng Phúc được thư mời tham dự giao lưu với Tổng thống Obama khi ông ghé thăm Sài Gòn. Tuy nhiên, phía Việt Nam đã ngăn cản, không cho Phúc tham dự.

Trong một video clip được lưu hành trên mạng trước đây, Hoàng Phúc nói anh đã chuẩn bị một thỉnh nguyện thư dự dịnh sẽ trao cho nhà lãnh đạo Mỹ, trong đó nêu lên những quan điểm cá nhân của Phúc, sự cố môi trường ở Hà Tĩnh, cùng các giải pháp đề xuất “giúp cho mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ được tốt đẹp hơn.”

Trong báo cáo nhân quyền 2016, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng về việc Hoàng Phúc bị câu lưu và thẩm vấn nhiều giờ liền, chỉ vì tham dự một sự kiện do nhà lãnh đạo Hoa Kỳ mời.