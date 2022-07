TP HCM: gần một nửa nông sản ở chợ đầu mối nhiễm hóa chất

Gần một nửa số hoa quả và rau củ ở các chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh được cơ quan chức năng kiểm tra cho thấy có dư lượng hóa chất, Ban Quản lý an toàn thực phẩm ở thành phố này được tờ Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết.



Theo đó, kết quả kiểm tra tại ba chợ đầu mối lớn nhất thành phố là Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức cho thấy có dấu vết của thuốc bảo vệ thực vật mà dân gian hay gọi là thuốc trừ sâu trong 271 trên tổng số 570 mẫu các mặt hàng rau củ, trái cây được kiểm tra, tỷ lệ là 47,54%.



Một số dư lượng hóa chất này trong giới hạn nhưng cũng có nhiều mẫu vượt giới hạn cho phép, theo tường thuật của tờ báo này.



Ba chợ đầu mối này chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung thực phẩm hàng ngày cho người dân thành phố. Trong số hàng ngàn tấn nông sản được chuyển về các chợ mỗi ngày, lượng được lấy mẫu kiểm tra là ‘khá khiêm tốn’ và ‘chủ yếu là xét nghiệm nhanh để sàng lọc’, đại diện Ban Quản lý an toàn thực phẩm nói với Tuổi Trẻ.



Cơ quan này cũng thừa nhận rằng việc nông dân sử dụng hóa chất trên rau trái ‘vẫn chưa được kiểm soát’ dù ‘đã có chuyển biến’.



Họ cũng chỉ ra những khó khăn, phức tạp trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm, chẳng hạn như không đủ nhân lực, khả năng để kiểm tra toàn bộ các nông sản được đưa về các chợ đầu mối mà chỉ lựa chọn một vài sản phẩm để xét nghiệm nhanh theo kiểu sàng lọc.



Trong khi đó, muốn có kết quả chính xác để làm cơ sở xử phạt thì phải thực hiện xét nghiệm chuyên sâu vốn kéo dài nhiều ngày nên khi có kết quả xét nghiệm thì hàng nông sản cũng đã hư hỏng gây thiệt hại cho chủ hàng.



Trong một kiểm tra riêng rẽ khác với các mặt hàng nông sản tham gia ‘Chuỗi thực phẩm an toàn’, Ban Quản lý an toàn thực phẩm phát hiện thấy có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thậm chí có loại hóa chất nằm ngoài danh mục cho phép.



Các hóa chất độc hại này được tìm thấy trên cải bó xôi, cà chua, cải ngọt, cải thìa, cải xanh, rau muốn, cải thảo, củ cải trắng…, Tuổi trẻ dẫn lời đại diện Ban Quản lý an toàn thực phẩm cho biết.



Tuy nhiên, tỷ lệ sản phẩm tham gia ‘Chuỗi thực phẩm an toàn’ bị phát hiện có hóa chất chỉ chiếm 3,69% và dư lượng hóa chất ‘đều năm trong mức giới hạn’.



Cũng theo thông tin từ Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố thì số vụ ngộ độc thực phẩm trong giai đoạn từ năm 2017 cho đến 2022 đã giảm còn 12 vụ so với 18 vụ trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016.