Tối cao Pháp viện Mỹ bác đơn kiện của đảng Cộng hòa đối với luật Obamacare

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm 17/6 bác đơn kiện của đảng Cộng hòa được chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn nhằm làm vô hiệu luật chăm sóc sức khỏe Obamacare. Tòa tối cao ra phán quyết rằng Texas cùng các bên đâm đơn kiện khác không có tư cách pháp lý để nộp đơn kiện đó.

Phán quyết được đưa ra với tỉ lệ phiếu 7-2. Nội dung phán quyết, do Thẩm phán Stephen Breyer theo đường lối tự do viết, không trả lời cho các câu hỏi pháp lý lớn hơn của đơn kiện về việc liệu một điều khoản quan trọng trong luật Obamacare có vi hiến hay không, và nếu có, liệu phần nội dung còn lại của luật có nên bị bãi bỏ.

Obamacare có tên chính thức là Đạo luật Chăm sóc Y tế với Giá cả Phải chăng.

Điều khoản gây tranh cãi, được gọi là "sự bắt buộc đối với các cá nhân", yêu cầu rằng người Mỹ phải có bảo hiểm y tế nếu không sẽ bị phạt tiền.

Phán quyết mới nhất này đánh dấu đây lần thứ ba tòa án bảo vệ cho Obamacare kể từ khi luật này được ban hành năm 2010.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 2 thúc giục Tối cao Pháp viện vẫn giữ nguyên Obamacare, đảo ngược lại quan điểm của chính phủ Mỹ dưới thời ông Trump, người đã rời nhiệm sở hồi tháng 1.

Phán quyết được đưa ra trong một vụ kiện của Texas và 17 bang khác nằm dưới sự quản lý của đảng Cộng hòa, sau một thời gian, chính quyền ông Trump cũng tham gia vào vụ kiện. Một liên minh gồm 20 bang, trong đó có California và New York do đảng Dân chủ quản lý, và Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã can thiệp vào vụ kiện để cố gắng duy trì Obamacare sau khi ông Trump từ chối bảo vệ luật này.

Hai thẩm phán chống lại phán quyết là Samuel Alito và Neil Gorsuch, những người theo đường lối bảo thủ.

Các đảng viên Cộng hòa phản đối dữ dội Obamacare khi nó được đề xuất, nhưng họ đã không bãi bỏ nó khi họ kiểm soát cả hai viện của Quốc hội và thời gian qua họ đã không thành công trong việc yêu cầu tòa án hủy bỏ luật.

Obamacare được nhìn nhận là một thành tựu đặc biệt về chính sách đối nội của Tổng thống Barack Obama thuộc đảng Dân chủ. Chính quyền ông Trump đã thực hiện các bước để hạn chế luật này.

Nếu Obamacare bị bãi bỏ, có tới 20 triệu người Mỹ sẽ mất bảo hiểm y tế và các công ty bảo hiểm lại có thể từ chối chi trả cho những người có tình trạng bệnh từ trước. Obamacare đã mở rộng chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang-tiểu bang có tên là Medicaid và tạo ra các thị trường cho bảo hiểm tư nhân.