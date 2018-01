Tòa Bạch Ốc cấm sử dụng điện thoại riêng tại nơi làm việc

Tòa Bạch Ốc ra lệnh cấm nhân viên sử dụng điện thoại di động cá nhân khi làm việc tại Cánh phía tây, bất chấp quan ngại của một số nhân viên rằng họ bị cắt mất liên lạc với con cái và những người thân khác.

"An ninh và tính toàn vẹn của các hệ thống công nghệ tại Tòa Bạch Ốc là ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông Trump và do đó bắt đầu từ tuần tới việc sử dụng tất cả các thiết bị cá nhân của cả khách lần nhân viên sẽ không còn được cho phép ở Cánh phía tây", Thư ký Báo chí Sarah Huckabee Sanders cho biết trong một tuyên bố hôm 4/1.



Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, John Kelly, đã ban hành lệnh cấm, viện dẫn những quan ngại về an ninh. Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần phàn nàn về những tin bị rò rỉ ra cho báo chí kể từ khi ông nhậm chức, nhưng các phụ tá nói sự thay đổi này không liên quan đến những lo ngại về việc tiết lộ trái phép cho các hãng báo chí.

Có quá nhiều thiết bị được kết nối với mạng không dây của Tòa Bạch Ốc, và điện thoại cá nhân không an toàn như các thiết bị do chính phủ liên bang cấp, một quan chức nói với điều kiện giấu tên khi bàn về vấn đề nội bộ của Tòa Bạch Ốc.

Những phụ tá không đồng tình về lệnh cấm nói rằng họ không thể sử dụng điện thoại công việc vào việc cá nhân, và các máy điện thoại công việc đó không thể gửi tin nhắn. Họ tin rằng lệnh cấm sẽ là một khó khăn vì nhắn tin thường là cách dễ dàng nhất để gia đình của họ liên lạc được với họ trong ngày làm việc bận rộn với nhiều cuộc họp.

(theo NBC News, Bloomberg)