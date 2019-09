Tin nói Trump xem xét bỏ niêm yết các công ty TQ khỏi thị trường Mỹ

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét bỏ niêm yết các công ty Trung Quốc khỏi các sở giao dịch chứng khoán của Mỹ, Reuters dẫn ba nguồn tin được cho biết về việc này vào ngày thứ Sáu, trong một bước đi có thể sẽ là sự leo thang rất lớn căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Bước đi này sẽ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hạn chế đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc, hai trong số các nguồn tin cho biết. Một nguồn tin nói rằng nó được thúc đẩy bởi những lo ngại an ninh ngày càng lớn của chính quyền Trump về các hoạt động của các công ty này.

Các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ sụt giảm khi tin tức này loan đi, vài ngày trước khi Trung Quốc kỉ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10, khi nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới sẽ đình chỉ một tuần để mừng lễ.

Cổ phiếu của Alibaba có trụ sở tại Hàng Châu, Chiết Giang lúc thị trường đóng cửa giảm 5,15%. JD.com giảm 5,95% và Baidu Inc giảm 3,67%.

Cổ phiếu của chủ sở hữu sở giao dịch chứng khoán New York, Intercontinental Exchange Inc, rớt giá 1,88% và cổ phiếu của Nasdaq Inc giảm 1,70%.

Không rõ ngay tức thì bất cứ việc bỏ niêm yết nào sẽ được thực hiện ra sao.

Vào tháng 6, các nhà lập pháp Mỹ thuộc cả hai đảng đã giới thiệu một dự luật để buộc các công ty Trung Quốc được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Mỹ phải chịu sự giám sát của các cơ quan quản lí, bao gồm khả năng tiếp cận kiểm toán hoặc bỏ niêm yết.

Chính quyền Trung Quốc từ lâu đã ngần ngại để các nhà quản lí nước ngoài kiểm tra các công ty kế toán địa phương - bao gồm các công ty thành viên của mạng lưới kế toán quốc tế Big Four - dẫn ra những lo ngại về an ninh quốc gia.

Bất cứ kế hoạch nào đều phải được ông Trump chấp thuận. Ông đã bật đèn xanh cho các cuộc thảo luận về việc này, Bloomberg đưa tin, dẫn lời một người gần gũi các cuộc thảo luận đó.

Các quan chức cũng đang xem xét cách thức Mỹ có thể đặt giới hạn cho các công ty Trung Quốc bao gồm trong các chỉ số chứng khoán được quản lí bởi các công ty ở Mỹ, Bloomberg dẫn ba nguồn tin cho biết.

Không có quyết định hay hành động nào sắp sửa được đưa ra, hai nguồn tin biết về các cuộc thảo luận nói với Reuters.

Tính đến tháng 2, 156 công ty Trung Quốc đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán NASDAQ và New York, theo dữ liệu của chính phủ Mỹ, bao gồm ít nhất 11 công ty nhà nước.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10-11 tháng 10 sau mấy tháng hai bên có những hành động ăn miếng trả miếng, làm suy yếu tăng trưởng toàn cầu và khiến các thị trường chao đảo.

Dù ý tưởng bỏ niêm yết có thể là một chiêu thức gây ảnh hưởng trước các cuộc đàm phán đó, mục đích chính là để chống lại sự hòa trộn quân sự-dân sự của các công ty công nghệ Trung Quốc, chương trình phát triển công nghiệp Made in China 2025 nhắm vào các ngành nghiệp chủ chốt để thống trị và một nhà nước do thám đang mở rộng ở Tân Cương, một trong những nguồn tin nói với Reuters.

Nguồn tin cho biết lâu nay đã có những lo ngại về việc vốn của Mỹ cho phép các hoạt động này xảy ra, đặc biệt là khi ranh giới giữa các công ty nhà nước và tư nhân ở Trung Quốc đang nhòa đi.