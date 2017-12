Thủ tướng Iraq tuyên bố cuộc chiến 3 năm chống IS đã kết thúc

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm thứ Bảy tuyên bố cuộc chiến kéo dài ba năm nhằm đánh đuổi Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi Iraq đã thành công và đã đi đến kết thúc.

"Lực lượng của chúng ta đã kiểm soát hoàn toàn biên giới Iraq-Syria và do đó tôi tuyên bố chấm dứt cuộc chiến chống Daesh [IS]," ông Abadi phát biểu trong một cuộc họp báo ở Baghdad do hiệp hội các nhà báo Iraq tổ chức.

Loan báo này được đưa ra hai ngày sau khi Nga tuyên bố đã đánh bại IS ở Syria, nơi mà Moscow đang yểm trợ quân đội Syria.

Chính phủ Iraq nói tuyên bố chiến thắng có nghĩa là các lực lượng của họ đã chiếm giữ được vùng sa mạc ở phía tây, ngoài biên giới Iraq-Syria ra.

Những chiến binh IS chiếm quyền kiểm soát gần một phần ba lãnh thổ Iraq vào mùa hè năm 2014, đe dọa sự tồn tại của chính nhà nước Iraq. Tuy nhiên, trong ba năm rưỡi qua, lực lượng Iraq được yểm trợ bởi liên minh do Mỹ dẫn đầu đã chiếm lại toàn bộ lãnh thổ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert hôm thứ Bảy chúc mừng người dân Iraq và lực lượng an ninh của nước này, nói rằng "Loan báo của Iraq cho thấy những tàn dư cuối cùng của lãnh địa ‘caliphate’ tự xưng của ISIS tại Iraq đã bị xóa sạch và những người dân sống trong những khu vực này đã được giải thoát khỏi sự kìm kẹp tàn bạo của ISIS."

Nhóm chủ chiến này vẫn có khả năng thực hiện các vụ tấn công nổi dậy ở Iraq, giống như hồi tháng 11 khi họ giành lại quyền kiểm soát Rawah, thành phố cuối cùng mà họ nắm giữ, gần biên giới với Syria trước khi từ bỏ nó trong những tuần tiếp theo.

Bà Nauert thừa nhận cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Iraq vẫn chưa kết thúc và nói Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho đất nước.

"Cùng nhau, chúng ta phải cảnh giác trong việc chống lại tất cả các hệ tư tưởng cực đoan để ngăn chặn sự trở lại của ISIS hoặc sự trỗi dậy của những mối đe dọa từ các nhóm khủng bố khác," bà nói.

Iraq giờ chuyển sự chú ý sang việc tái thiết nhiều khu vực của đất nước bị tàn phá bởi chiến sự và hỗ trợ khoảng 3 triệu người Iraq vẫn còn tản cư.

Bà Nauert nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này để những người Iraq tản cư có thể trở về nhà và "bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của họ."

Thủ tướng Abadi tuyên bố ngày 10 tháng 12 là ngày lễ quốc gia mà sẽ được đón mừng hàng năm.