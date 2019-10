Thẩm phán liên bang phán quyết cuộc điều tra luận tội Trump là hợp pháp

Một thẩm phán tòa án liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Sáu xác nhận tính hợp pháp của cuộc điều tra luận tội do các nghị sĩ Đảng Dân chủ lãnh đạo nhắm vào Tổng thống Donald Trump và ra lệnh cho chính quyền của ông giao nộp bản báo cáo không bị bôi đen thông tin do cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller soạn thảo liên quan tới việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016.

Thẩm phán khu vực liên bang ở Beryl Howell trao một chiến thắng quan trọng cho Hạ viện do phe Dân chủ lãnh đạo và làm suy yếu một lập luận mà các nghị sĩ Cộng hòa đồng đảng của ông Trump đã đưa ra khi tấn công cuộc điều tra luận tội. Thẩm phán nói Hạ viện không cần chuẩn thuận một nghị quyết để chính thức khởi xướng nỗ lực này.

Hiến pháp Hoa Kỳ cho Hạ viện thẩm quyền rộng lớn trong việc tiến hành các thủ tục luận tội. Phe Dân khởi động cuộc điều tra mà không đưa một nghị quyết như vậy ra để biểu quyết.

Thẩm phán cho Bộ Tư pháp Mỹ hạn chót là đến thứ Tư tuần sau phải cung cấp thông tin bị bôi đen trong bản báo cáo của ông Mueller, vốn đã được Ủy ban Tư pháp Hạ viện ra trát buộc giao nộp.

“Thực tế là DOJ và Nhà Trắng đã công khai bất hợp tác với những nỗ lực của Hạ viện để thu thập thông tin bằng trát và bằng thỏa thuận, và Nhà Trắng đã tuyên bố thẳng thừng rằng Chính quyền sẽ không hợp tác với các yêu cầu cung cấp thông tin của Quốc hội,” thẩm phán viết, sử dụng từ viết tắt của Bộ Tư pháp.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gọi phán quyết là “một cú giáng nữa vào nỗ lực của Tổng thống Trump đặt mình lên trên luật pháp.”

Bộ Tư pháp lập luận rằng các thông tin bị bôi đen không thể được tiết lộ bởi vì nó chứa tư liệu từ các thủ tục đại bồi thẩm đoàn mà theo quy định phải được giữ bí mật, nhưng thẩm phán không đồng ý.

“Việc ngăn chặn tiếp cận các bằng chứng được thu thập bởi một đại bồi thẩm đoàn có liên quan đến một cuộc điều tra luận tội, như DOJ lập luận, làm suy yếu khả năng của Hạ viện thực hiện trách nhiệm hiến định của mình với sự cẩn trọng hợp lí,” thẩm phán nói thêm.

Phe Dân chủ đã tìm cách tiếp cận các tài liệu được bôi đen như một phần trong nỗ lực của họ củng cố luận cứ để truất quyền ông Trump.

Bà Howell phán quyết ủy ban “đã đưa ra bằng chứng đầy đủ cho thấy cuộc điều tra của họ có mục đích sơ khởi là xác định xem có nên đề xuất các cáo trạng (luận tội) hay không,” nhắc tới các cáo buộc chính thức mà Hạ viện có thể phê chuẩn mà sẽ kích hoạt một phiên xét xử tại Thượng viện về việc có nên bãi nhiệm ông Trump hay không.

Một nghị quyết của phe Cộng hòa được giới thiệu tại Thượng viện hôm thứ Năm chỉ trích quá trình mà phe Dân chủ Hạ viện đang sử dụng trong cuộc điều tra luận tội. Họ lập luận rằng cần phải có một nghị quyết để bắt đầu một cuộc điều tra như vậy. Thẩm phán không đồng ý.

“Ngay cả trong các trường hợp luận tội tổng thống, thực tế là chưa bao giờ bắt buộc phải có một nghị quyết của Hạ viện để bắt đầu một cuộc điều tra luận tội,” thẩm phán viết.

Kerri Kupec, phát ngôn viên của Bộ Tư Pháp, nói bộ đang xem lại phán quyết này, Reuters cho biết.

Chính quyền của ông Trump đã từ chối tuân thủ trát buộc khai chứng và giao nộp tài liệu từ các ủy ban Hạ viện trong cuộc điều tra luận tội. Nhưng một số quan chức đương nhiệm và tiền nhiệm của chính quyền đã thách thức Nhà Trắng và ra khai chứng trong cuộc điều tra luận tội.

Cuộc điều tra luận tội không tập trung vào bản báo cáo Mueller mà tập trung vào việc ông Trump thúc giục Ukraine điều tra một đối thủ chính trị của ông là cựu Phó Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden.