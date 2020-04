Thủ tướng Anh ra viện, cám ơn bác sĩ ‘cứu mạng’

Thủ tướng Anh Boris Johnson rời bệnh viện hôm 12/4 và cám ơn các bác sĩ đã “cứu mạng” mình trong khi ông bị nhiễm virus Corona, theo Reuters.

Ông Johnson, 55 tuổi, phải nhập viện hôm 5/4 sau khi ông không hết triệu chứng của COVID-19. Vào ngày 6/4, ông được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và được chữa trị tại đó cho tới ngày 9/4.

Trong đoạn video đăng trên Twitter, khi con số người chết ở Anh đã vượt quá 10 nghìn người, ông Johnson nói rằng không còn nghi ngờ về việc các bác sĩ đã “cứu mạng” ông.

Thủ tướng Anh cũng cám ơn và nêu tên của hai y tá tới từ New Zealand và Bồ Đào Nha mà ông nói đã túc trực bên giường bệnh của ông suốt 48 giờ.

“Lý do mà cuối cùng cơ thể tôi bắt đầu có đủ ôxy là vì mỗi giây buổi đêm, họ theo dõi, suy nghĩ và chăm sóc cũng như can thiệp khi cần”, ông Johnson nói.



Theo Reuters, ông Johnson sẽ tiếp tục dưỡng bệnh tại khu nghỉ của thủ tướng nằm ở vùng quê tại phía tây bắc London.



Vợ chưa cưới của ông Johnson, bà Carrie Symonds, 32 tuổi, vốn cũng bị nhiễm COVID-19, nói rằng tuần trước có “các thời khắc đen tối”.



Bà viết trên Twitter rằng bà “cảm thấy hết sức may mắn” và bày tỏ cảm thông với “tất cả những ai trong hoàn cảnh tương tự”.