Tập đoàn bất động sản số 2 VN - No Va Land - sa thải nhân viên, bán tài sản để trả nợ

No Va Land, nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai của Việt Nam được niêm yết, đang sa thải nhân viên và tìm cách bán tài sản khẩn cấp vì đang phải chật vật trả nợ, các nguồn tin nội bộ trong công ty và trong ngành nói với Reuters.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy lĩnh vực bất động sản của Việt đang lao đao với những hỗn loạn trên thị trường nhà đất và tín dụng vốn càng trở nên trầm trọng sau các vụ bắt giữ lãnh đạo các tập đoàn bất động sản bị cáo buộc làm sai, kèm theo là tiền đồng Việt Nam mất giá mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước nới biên độ tỷ giá so với đồng đô la Mỹ.

Hai nguồn tin nắm trực tiếp vấn đề nhưng ẩn danh vì tính nhạy cảm của vấn đề nói với Reuters rằng No Va Land đang cố gắng bán các tài sản đang gặp khó khăn, bao gồm cả khách sạn và khu nghỉ dưỡng, để có tiền mặt chi trả các khoản vay và có ngân quỹ hoạt động. No Va Land đã không phản hồi Reuters khi được liên hệ qua email.

Giá cổ phiếu của công ty đã giảm gần 7% vào trưa ngày 7/11, một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất trong chỉ số Vietnam Index. Chỉ số này giảm 2,7% vào lúc 1h chiều cùng ngày. Giao dịch gần như dừng lại, theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có 17.600 cổ phiếu của công ty được giao dịch vào giữa trưa, khối lượng giao dịch thấp nhất trong một năm.

Cổ phiếu No Va Land đã mất gần 40% giá trị kể từ đầu năm, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021.

Thanh khoản bị siết chặt là hậu quả của việc chính quyền mạnh tay làm trong sạch thị trường trái phiếu doanh nghiệp tư nhân, vốn là kênh được các công ty bất động sản sử dụng rộng rãi như một cách huy động nguồn tiền sau khi các điều kiện cho vay của các ngân hàng bị thắt chặt kể từ giữa năm nay.

“Các khoản nợ sẽ đáo hạn vào cuối năm nay, và với các quy định thắt chặt hiện nay đối với các khoản vay dành cho các công ty bất động sản, thật khó huy động tiền”, một trong hai nguồn tin nhận xét.

Trong tháng qua, công ty đã sa thải khoảng một nửa số nhân viên và hầu hết công trình đang xây dựng đã bị tạm ngưng, ba nguồn tin cho biết.

Hôm 7/11, Chủ tịch No Va Land Bùi Xuân Huy nói trên Tuổi Trẻ rằng diễn biến thị trường không thuận lợi, và công ty đã buộc phải cắt giảm nhân sự.

“Thật đau đớn”, ông Huy nói. “Chúng tôi hy vọng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ đưa ra các biện pháp để giúp các tập đoàn và nhà đầu tư bất động sản tiếp cận tín dụng”.

Hôm 6/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng họ đã có cuộc họp với các ngân hàng thương mại và hỗ trợ thanh khoản cho những ngân hàng có nhu cầu.

Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị No Va Land mua lại một phần trái phiếu của mình vì số trái phiếu này đã bị phát hành sai quy tắc tới các nhà đầu tư mà không có thông tin rõ ràng về rủi ro, một nguồn tin thứ ba nói với Reuters. Động thái này đã làm trầm trọng thêm khó khăn về thanh khoản của công ty.

Trong năm nay, No Va Land là công ty phát hành lượng trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất trong số các công ty bất động sản Việt Nam, theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam. Theo hiệp hội, khoản nợ trái phiếu của No Va Land là 9.857 tỷ đồng, tương đương 396,3 triệu đô la.

Khoản nợ bằng đô la của No Va Land, không là bao so với tổng số trái phiếu của họ, đã chịu áp lực trong những phiên gần đây và giá trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu đô la đến hạn vào tháng 7/2026 đã giảm mạnh, mỗi đô la mệnh giá giờ chỉ còn là 81,59 xu Mỹ.



Được thành lập vào năm 2007, No Va Land hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là tập đoàn bất động sản được niêm yết lớn thứ hai Việt Nam, với giá trị vốn hóa thị trường 4,7 tỷ đô la, đứng sau Vinhomes, mảng bất động sản của tập đoàn Vingroup.



No Va Land tháng trước công bố lợi nhuận ròng khoảng 2 ngàn tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái do chi phí cao hơn khi đồng đô la mạnh lên, theo hồ sơ của công ty.



Nhu cầu trên thị trường bất động sản Việt Nam dự kiến sẽ duy trì mạnh mẽ cho đến năm 2023, Moody's cho biết trong một báo cáo hồi cuối tháng 8.



Nguồn tin thứ tư, nhà cung cấp cho một trong các dự án của No Va Land, cho biết 200 tỷ đồng (8 triệu USD) nguyên liệu thô của ông đã bị mắc kẹt khi dự án đang bị ngưng trệ.



No Va Land đã gặp các chủ nợ vào chiều ngày 7/11 để đàm phán vay tiếp, theo nguồn tin thứ năm nắm rõ vấn đề.