Tạp chí bị đình chỉ hoạt động vì ‘thông tin sai’ về biệt phủ tướng công an

Với lý do “thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng”, Cục Báo chí Việt Nam vừa quyết định tước giấy phép hoạt động 2 tháng và phạt 50 triệu đồng đối với tạp chí điện tử Luật Sư Việt Nam, sau khi tờ báo đăng bài “Biệt phủ lấn sông”, đề cập đến tư dinh của gia đình Thiếu tướng Công an Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Quyết định xử phạt do Cục trưởng Cục Báo chí, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, ký ngày 11/10 nói rằng bài viết của tạp chí Luật Sư Việt Nam đã vi phạm nghị định của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, theo tường thuật của truyền thông trong nước.

Ngoài hình thức phạt tiền và tước giấy phép hoạt động 2 tháng, Cục Báo chí còn yêu cầu tạp chí Luật Sư Việt Nam phải “cải chính” nội dung, và nếu không thực hiện trong thời hạn quy định, tờ báo sẽ bị “cưỡng chế thi hành”.

Trước đó, trong bài “Biệt phủ lấn sông” đăng vào ngày 10/8, tạp chí Luật Sư Việt Nam đăng tin, ảnh và video về một khu “biệt phủ” được cho là của gia đình Thiếu tướng công an Đỗ Hữu Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trong đó, tạp chí này dẫn lời người dân địa phương nói rằng “điều đặc biệt hơn cả là bằng mắt thường ai cũng nhìn thấy công trình xây dựng hoành tráng này đã... lấn sông, vi phạm quy định về hành lang đê điều”.

“Công trình này đã hoàn thiện, đi vào sử dụng và nằm ngay bên cạnh trụ sở UBND xã Kênh Giang, nhưng không thấy lực lượng chức năng kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xử lý”, tạp chí Luật Sư Việt Nam viết.

Sau khi bài báo về "biệt phủ nguy nga, rộng hàng nghìn mét vuông" được tạp chí Luật Sư Việt Nam đăng lên, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã lên tiếng trên báo Trí Thức Trẻ hai ngày sau và nói rằng khu đất của gia đình ông “đã được cấp sổ đỏ từ lâu”, và thông tin nói rằng biệt thự lấn sông và vi phạm quy định “là không đúng”.

“Việc nói bằng mắt thường ai cũng thấy công trình nhà ở của gia đình tôi lấn sông, vi phạm quy định về hành lang đê điều hoàn toàn không đúng. Bởi từ nhà tôi được xây ra đến mép sông còn gần 100m nữa, trong khi hành lang bảo vệ sông theo quy định chỉ có 10m. Ở đây, họ chụp bằng flycam nên nhìn không rõ nhưng nếu ở gần sẽ thấy rất rõ cọc tiêu của hành lang bảo vệ sông, cách 10m tính từ mép bờ. Như vậy, từ nhà tôi xây ra đến hành lang bảo vệ sông còn rất xa chứ đâu có gần”, báo Trí Thức Trẻ dẫn lời tướng Ca khẳng định.

Sau phát biểu của ông Ca, Chủ tịch UBND xã Kênh Giang cũng lên tiếng nói “thông tin phản ánh về khu nhà, vườn của gia đình Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca lấn sông là không chính xác”, vẫn theo Trí Thức Trẻ.

Vụ “biệt phủ lấn sông” của thiếu tướng công an đã thu hút khá nhiều sự chú ý của công luận trong thời gian qua.

Hôm 4/10, một số trang báo mạng “lề trái” đã đăng một lá thư kiến nghị của nhóm luật sư gửi các lãnh đạo Việt Nam yêu cầu xác minh, làm rõ khối tài sản của gia đình tướng Ca và công khai cho người dân được biết sau khi tạp chí Luật Sư Việt Nam đăng tin về biệt thự này.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca sinh năm 1958, nguyên là Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng. Ông Ca được thăng chức lên hàm thiếu tướng sau khi đã trực tiếp có mặt tại hiện trường và chỉ huy vụ cưỡng chế đất nổi tiếng đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng vào năm 2012.

Vào ngày 2/1/2019, Bộ Công an trao quyết định nghỉ công tác “chờ chế độ hưu trí” cho tướng Đỗ Hữu Ca.