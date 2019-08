Tài khoản của CEO Twitter bị tin tặc xâm nhập, đăng tweet kì thị chủng tộc

Tài khoản của Giám đốc Điều hành Twitter Jack Dorsey bị tin tặc xâm nhập vào chiều ngày thứ Sáu, gửi đi và đăng lại các dòng tweet công khai bao gồm những lời lẽ kì thị chủng tộc và những từ chửi thề tới 4 triệu người theo dõi trước khi Twitter bảo mật tài khoản.

Công ty mạng xã hội này do ông Dorsey đồng sáng lập cho biết số điện thoại liên kết với tài khoản của ông đã bị xâm phạm do sơ sót về an ninh của nhà cung cấp dịch vụ di động.

“Việc này tạo điều kiện cho một người không được cho phép soạn thảo và gửi những dòng tweet qua tin nhắn văn bản từ số điện thoại. Vấn đề đó hiện đã được giải quyết,” công ty cho biết. Họ nói thêm trong một thông cáo riêng rằng không có dấu hiệu nào cho thấy các hệ thống của Twitter bị xâm phạm.

Một trong những tweet từ tài khoản bị xâm nhập nói nhà lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler vô tội, trong khi những dòng tweet khác chứa những bình luận xúc phạm về người da đen và người Do Thái. Cũng có một dòng tweet nói rằng có bom tại trụ sở của Twitter.

Tài khoản đăng một hashtag được sử dụng trong các vụ dường như là tấn công tin tặc nhắm vào một số ngôi sao trên YouTube vào tuần trước.

Vụ xâm nhập làm nổi rõ những lỗ hổng tiềm năng trong nền tảng mạng xã hội này, được sử dụng rộng rãi bởi các nhà lãnh đạo thế và chính trị gia, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nó xảy ra vào lúc các công ty mạng xã hội đang đối mặt với sự săm soi về việc họ quản lí các mạng lưới của mình, các vấn đề về quyền riêng tư và việc bảo mật dữ liệu người dùng.

Sự cố hôm thứ Sáu không phải là lần đầu tiên tài khoản Twitter của ông Dorsey bị nhắm mục tiêu. Tài khoản của ông bị xâm nhập vào năm 2016 bởi một nhóm cũng từng xâm nhập tài khoản Twitter của CEO Google Sundar Pichai và CEO Facebook Mark Zuckerberg.