Sức ép công luận buộc CA Phú Quốc xin lỗi người mua bán dâm

Một lãnh đạo công an tỉnh Kiên Giang nói hôm 1/2 ông chỉ đạo tiến hành xác minh việc công an đảo Phú Quốc bêu xấu người mua bán dâm ngoài đường phố. Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lưu Thành Tín, sau 10 ngày xác minh, công an thị trấn Dương Đông trên đảo sẽ “xin lỗi người bị bêu xấu” và “phải chịu xử lý theo mức độ vi phạm”.

Vụ việc gây chấn động dư luận xảy ra ngày 29/1, theo báo chí Việt Nam. Tin cho hay một cán bộ của công an thị trấn Dương Đông đã dùng loa phóng thanh trên một đường phố, đọc thông tin về các "tội lỗi" của 4 người, gồm 3 phụ nữ và 1 người đàn ông, được cho là có hành vi môi giới, mua bán dâm.

Hành vi “bêu tên” của công an địa phương được ghi lại trong một đoạn video dài 4 phút và tung lên mạng. Video lan truyền nhanh chóng với nhiều người bày tỏ phẫn nộ trên mạng xã hội rằng động thái này là “không cần thiết”, và “phản cảm”.

Báo Thanh Niên tường thuật rằng một cán bộ công an đã nêu danh tính, hoàn cảnh từng người, song không dừng ở đó, cán bộ công an này còn “dõng dạc mô tả chi tiết những hành vi mua bán dâm” trước đông đảo người hiếu kỳ, trong đó có cả những du khách.

Một đại diện của công an thị trấn Dương Đông hôm 30/1 biện bạch với báo chí rằng “buổi công bố quyết định xử phạt” những người mua bán dâm nhằm mục đích “tuyên truyền, giáo dục, răn đe”.

Tuy nhiên, trên báo chí chính thống lẫn trên mạng, nhiều người coi đó là cách làm “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Một người dân địa phương trực tiếp chứng kiến song không muốn nêu tên nói một cách bức xúc với báo Thanh Niên rằng việc công an “bêu riếu” những người đó giữa chốn đông người, chẳng khác gì “triệt đường họ hoàn lương trở về”, bên cạnh đó là những tác động không đo đếm được tới “người thân, con cái họ”.

Không lâu sau khi vụ việc bắt đầu gây xôn xao trên mạng xã hội, luật sư Trần Vũ Hải có nhiều ảnh hưởng với công chúng viết trên Facebook cá nhân hôm 30/1 rằng cách hành xử của công an Dương Đông là việc “làm nhục có tổ chức” cũng như thể hiện sự "man rợ", nhiều khả năng ảnh hưởng đến thu hút khách đến Phú Quốc.

Cùng ngày, một luật sư nổi tiếng khác, ông Lê Luân, viết trên Facebook rằng hành vi của công an là “lạm quyền” và “trái pháp luật nghiêm trọng”. Theo ông, những người nhân danh công vụ song đã vượt quá giới hạn cho phép “cần được trừng trị nghiêm minh và xử phạt thật nặng”.

Ý kiến này được nhiều người ủng hộ, luật sư Hải thậm chí gợi ý rằng người chỉ huy, chỉ đạo "vụ làm nhục" này cần phải bị “cách chức, lột lon, loại ngũ”. Ông Hải viết có làm như vậy mới răn đe được những ai có suy nghĩ "luật là tao", một thuật ngữ không chính thức hàm ý nói đến những người thi hành công vụ tự coi mình chính là pháp luật, muốn làm gì thì làm.



Phát biểu với báo chí hôm 1/2, Đại tá Tín, Phó Giám đốc Công an Kiên Giang, nhận xét rằng công an Dương Đông đã “nóng vội, dẫn đến sai sót” khi tiến hành công tác phòng chống tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

Cũng tại cuộc gặp với báo chí, đại tá kiêm phát ngôn viên của công an Kiên Giang Phạm Trung Thành nói công an tỉnh đã yêu cầu công an huyện Phú Quốc tìm 2 người mua bán dâm đã bị “bêu tên” để xin lỗi.

Đại tá Thành cho hay mấy ngày nay công an địa phương “đã nỗ lực đi tìm” để xin lỗi nhưng “chưa gặp được”. Người phát ngôn này cho biết thêm ngoài việc đó ra, công an huyện cũng phải kiểm tra lại quy trình “công khai hóa” các hành vi vi phạm pháp luật, cũng như phải rút kinh nghiệm “trong toàn lực lượng” để tránh lặp lại sai sót.

Luật sư Hà Huy Sơn nói với VOA về điều công an cần làm khi xin lỗi:

“Việc xin lỗi những người đó mà lại phải có mặt họ trước đám đông, hoặc trước báo chí đúng là một lần nữa xúc phạm đến người ta. Theo tôi, nên xin lỗi đơn phương của phía công an công khai trên báo chí thôi và cũng không cần thiết có mặt người bị hại”.

Luật sư Sơn nói thêm những người đã bị “bêu riếu” trong vụ này có thể tiến hành một vụ kiện hành chính về việc làm không đúng luật của công an. Nhưng ông dự đoán những người bị hại sẽ không làm to chuyện vì “không có lợi” cho họ.