Sếp phó công an xã bị bắt vì đá chết người dân ở Đồng Tháp

Một phó trưởng công an xã ở tỉnh Đồng Tháp vừa bị bắt hôm 31/8 để khởi tố về tội ‘Làm chết người trong khi thi hành công vụ’ do đã đá một người say rượu đến chết tại đồn công an, truyền thông trong nước đưa tin.

Viên công an này là Thiếu tá Hồ Thanh Hòa, phó trưởng Công an xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, báo Pháp Luật cho biết.

Thiếu tá Hòa bị cáo buộc đã gây ra cái chết của một người dân trong xã là ông Trần Văn Đảm, 56 tuổi, vào tối ngày 28/8 khi người dân này bị đưa về đồn công an xã để làm việc. Trước đó, người dân gọi điện trình báo công an rằng ông Đảm ‘say xỉn gây mất an ninh trật tự’.

Ông Trần Văn Đảm được cho là đã ‘lớn tiếng, chửi mắng công an’ sau khi bị đưa về đồn, khiến cho ông Hòa ‘tức giận’ và do ‘không kiềm chế được bản thân’, ông đã ‘đá vào người ông Đảm rồi bỏ ra ngồi ở băng ghế phía trước’, cũng theo tường thuật của Pháp Luật.

Cùng đưa ông Đảm về đồn với Thiếu tá Hòa là ba công an viên khác dưới quyền ông Hòa.

Sau khi bỏ ông Đảm nằm tại chỗ trong khoảng 10 phút, ông Hòa phát hiện ông Đảm ‘bất tỉnh, hơi thở yếu, co giật’ nên đưa ông đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Đảm đã chết khi đến Trạm Y tế, Pháp Luật cho biết. VOA chưa xác minh được những thông tin này qua một nguồn độc lập.

Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp xác định Thiếu tá Hòa ‘đã sử dụng vũ lực quá mức cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ’ và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hòa để điều tra. Ngoài ra, ông Hòa còn bị Giám đốc Công an Đồng Tháp tước danh hiệu công an.

Bạo lực trong các đồn công an không phải là chuyện hiếm gặp ở Việt Nam. Đã có nhiều trường hợp nghi phạm tử vong khi đang bị giam giữ trong đồn công an.

Mới đây nhất, trong một đoạn video lan truyền trên mạng hôm 8/8, một trưởng công xã ở xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước là Trung tá Lê Huy Cao đã bị ghi hình cảnh ông ta đấm và đạp liên tiếp vào một người đàn ông ngồi trên xe ba gác bị nghi là chở đồ gian, khiến người này bị chảy máu đầu, theo trang mạng VnExpress.

Trung tá Cao sau đó đã bị đình chỉ công tác 2 tháng còn nạn nhân bị ông ta đánh đập đã được công an huyện và chính quyền địa phương đến thăm hỏi.

Những năm gần đây, không có con số chính thức của nhà chức trách Việt Nam về số người chết trong đồn công an hàng năm. Báo chí trong nước đưa ra con số là trong năm 2018 có 11 “nạn nhân” chết khi bị công an tạm giam, nhưng số liệu này không có nguồn chính thức.

Ba năm trước đó, trong một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 3/2015, một đại diện Bộ Công an báo cáo rằng trong 3 năm từ 2011-2014, đã xảy ra 226 vụ chết người trong đồn Công an.