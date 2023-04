SCB bị tố cáo đánh tráo tiết kiệm thành bảo hiểm

Hơn một trăm người hôm 20/4 đã đến trụ sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh để cùng nộp đơn tố cáo ngân hàng SCB đã biến tài khoản tiền gửi tiết kiệm của họ thành gói bảo hiểm nhân thọ mà họ không hề hay biết, báo chí trong nước đưa tin.



SCB cũng là ngân hàng ở tâm bão trong cuộc khủng hoảng trái phiếu ở Việt Nam. Các ngân hàng này bị cáo buộc đã dụ dỗ khách hàng đến gửi tiết kiệm chuyển sang mua trái phiếu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại đến 22.000 tỷ đồng cho gần 40.000 khách hàng trên khắp cả nước.



Theo nội dung tố cáo được các báo Tuổi Trẻ và VnExpress dẫn lại, SCB đã có hành vi tư vấn mập mờ, lẫn lộn giữa ‘tiết kiệm’ và ‘bảo hiểm’, và thậm chí, ngân hàng này còn kê khống thu nhập và giả chữ ký của các khách hàng để hoàn tất hợp đồng mua bảo hiểm của họ.



Cụ thể, khi có khách hàng đến SCB để đáo hạn sổ tiết kiệm, nhân viên ngân hàng sẽ giới thiệu họ một sản phẩm có tên là ‘Tâm an đầu tư’ được cho là ‘sản phẩm liên kết giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm’ với lãi suất cao hơn (từ 8,7 đến 15%), có tặng kèm bảo hiểm nhân thọ và ‘có thể rút toàn bộ vốn và lãi sau 5-6 năm’.



Nhưng sau khi khách hàng đã tin tưởng mua gói ‘Tâm an đầu tư’ thì một thời gian sau họ mới phát hiện ra đó là là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - tức là phải đóng phí bảo hiểm hàng năm và phải sau một khoảng thời gian nhất định, thường là hàng chục năm, thì mới được rút toàn bộ số tiền ra, còn nếu rút sớm thì sẽ bị thiệt hại rất nhiều.



Để đảm bảo điều kiện cho các khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm, ngân hàng SCB còn kê khống thu nhập của khách hàng lên, trang mạng VnExpress dẫn lời các khách hàng cho biết.



Ngoài ra, để che giấu đây là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, các nhân viên ngân hàng không hề giải thích cho họ về mức phí, điều khoản bảo hiểm… để các khách hàng lầm tưởng đây là gói tiết kiệm và bảo hiểm nhân thọ chỉ là sản phẩm tặng kèm.



Các khách hàng được dẫn lời cho biết họ đã khiếu nại lên cả SCB và Công ty bảo hiểm Manulife nhưng không được giải quyết nên mới đi trình báo công an và đề nghị điều tra khởi tố vụ án để buộc hai đơn vị này bồi hoàn hàng chục tỷ đồng cho họ.



Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 130 bộ hồ sơ tố cáo SCB, tờ Tuổi Trẻ cho biết.