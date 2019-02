Phó Bộ trưởng Tư pháp biết 2 người có thể giúp phế Trump

Cựu Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe ngày 21/2 tiết lộ Phó Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Rod Rosenstein nói với ông rằng ông biết hai thành viên Nội các có thể ủng hộ việc viện dẫn Tu chính án thứ 25 để truất phế Tổng thống Donald Trump. Ông McCabe nói ông không tin ông Rosenstein đã tích cực tìm kiếm sự ủng hộ cho một bước đi táo bạo như vậy.

Ông McCabe, nói chuyện với các phóng viên để quảng bá cuốn sách của ông mang tựa đề “The Threat: How the FBI Protects America in the Age of Terrorism and Trump,” (Mối Đe dọa: FBI Bảo vệ Nước Mỹ trong Kỉ nguyên Khủng bố và Trump ra sao), cho biết ông không thể nhớ hai thành viên Nội các mà ông Rosenstein đã nhắc tới là ai mà không xem lại những ghi chú về cuộc trò chuyện năm 2017.

“Tôi chưa bao giờ có ấn tượng là ông ấy thực sự đã tìm kiếm sự ủng hộ hoặc nói chuyện với những người đó về chuyện đó,” ông McCabe nói. “Chỉ là Rod chợt nghĩ ra và nói đây là điều có thể thực hiện được.”

Vào tháng 9, báo The New York Times đưa tin John Kelly, người từng giữ chức Chánh văn phòng của ông Trump, và Jeff Sessions, người mà ông Trump đã bãi chức Bộ trưởng Tư pháp, có thể được thuyết phục để viện dẫn Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Tu chính án vạch ra cách thức mà một Tổng thống có thể bị truất phế bởi phó Tổng thống và các thành viên nội các nếu bị xem là không thể thi hành các nghĩa vụ Tổng thống.

Ông McCabe kể lại trong các cuộc phỏng vấn về chuyện ông đã quyết định mở các cuộc điều tra phản gián và cản trở công lí nhắm vào ông Trump ra sao ngay sau khi Tổng thống sa thải James Comey khỏi chức giám đốc FBI vào tháng 5 năm 2017. Ông Trump sau đó nói rằng việc sa thải ông Comey là do ông lo ngại về cuộc điều tra những liên hệ có thể có giữa ban vận động tranh cử của ông và Nga.

Những cuộc điều tra sau đó nhanh chóng được tiếp quản bởi Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller, người mà ông Rosenstein bổ nhiệm vài ngày sau khi ông Comey bị sa thải. Ông McCabe được coi là một nhân chứng thiết yếu trong cuộc điều tra của ông Mueller về khía cạnh cản trở công lí.

Ông Trump đã nhiều lần gọi cuộc điều tra này là “săn lùng phù thủy” (hàm ý ông bị truy bức chính trị) trong khi phủ nhận thông đồng với Nga.

Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp hôm thứ Năm chỉ ra một phát biểu của Bộ từ tuần trước, nói rằng dựa trên các tương tác của ông Rosenstein với ông Trump, “không có cơ sở nào để viện dẫn Tu chính án thứ 25 và Rosenstein không có tư cách làm điều đó trên cương vị phó Bộ trưởng Tư pháp.”

Ông McCabe bị sa thải vào tháng 3 năm ngoái sau khi tổng thanh tra Bộ Tư pháp kết luận ông đã nói dối các nhà điều tra về những tương tác của ông với giới truyền thông. Ông McCabe bác bỏ kết luận đó và luật sư của ông hôm thứ Năm nói ông McCabe định sẽ sớm đệ đơn kiện dân sự thách thức việc sa thải ông.

Ông McCabe ca ngợi ông Rosenstein, người dự kiến sẽ rời Bộ Tư pháp vào giữa tháng 3, về quyết định bổ nhiệm ông Mueller. Ông Mueller có thể sẽ trình báo cáo với những kết luận điều tra cho Bộ trưởng Tư pháp William Barr trong tương lai gần.

“Tất cả chúng ta nên biết ơn Rod vì quyết định đó,” ông McCabe nói.