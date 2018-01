Nước Mỹ rét kỉ lục, người Việt kẻ khóc người cười

Sống tại tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ, một bang nằm gần sát với biên giới Canada, nhiều năm nay, anh D. Nguyễn ( tên nhân vật đã được thay đổi) đã quen với cái lạnh khắc nghiệt của vùng đất này mỗi khi đông về. Nhưng với nhiệt độ xuống tới -22 độ C, đây là mùa đông lạnh nhất mà anh D từng chứng kiến.

Công việc chính là sửa và cho thuê lại nhà, thời tiết lạnh giá bất thường cũng đồng nghĩa với việc anh phải giải quyết nhiều hơn những cuộc gọi yêu cầu sửa chữa của khách thuê nhà.

“Chủ yếu là sửa hệ thống sưởi,” anh D cho biết.

Trong những ngày vừa qua, nước Mỹ, đặc biệt là các bang ở phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lạnh lịch sử. Nhiệt độ thấp nhất đo được ở Duluth (bang Minnesota) là -38 độ C trong ngày đầu năm mới, theo AP. Ở Omaha (bang Nebraska), khí lạnh phá kỷ lục trong 130 năm qua khi đạt mức - 29 độ C, trong khi ở Aberdeen (bang South Dakota) cũng trải qua đợt rét kinh khủng nhất kể từ năm 1919 tới nay, với nhiệt độ là -36 độ C.

Thời tiết giá lạnh kỷ lục cùng lớp băng tuyết dày ở nhiều bang thuộc Bờ Đông nước Mỹ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 4 người, mọi sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.

Phần lớn người Việt tại Mỹ chọn sinh sống tại các bang ấm áp như California và Texas. Tuy nhiên, cũng có những nhóm nhỏ người Việt tìm kiếm cơ hội tại những nơi có thời tiết khắc nghiệt hơn, giống như anh D. Nguyễn. Vậy nên cho dù đã quen, nhưng mùa đông giá buốt khắc nghiệt bất thường như những ngày này cũng mang lại nhiều phiền toái cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là đối với những bậc cao niên.

“Người trẻ người ta còn chịu đựng được cái sức lạnh, nhưng mà già quá thì khi sức lạnh nó xuống âm độ như vậy là họ không thể ra ngoài được. Nó làm cho xương và cơ thể mình nhức mỏi nhiều hơn,” ông Tống Hữu Ý, một người cao niên hiện sống tại thành phố Chicago hơn 20 năm nay cho hay.

Là người tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, ông Ý cho biết các sự kiện chào mừng Giáng sinh cũng như giao thừa năm nay tại Chicago không được náo nhiệt như mọi năm, chủ yếu là do thời tiết giá lạnh khiến bà con ngại ra đường.

Giới trẻ còn có thể chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt để đón năm mới ven bờ hồ Michigan, chứ những người lớn tuổi như ông Ý thì…‘bó tay.’

Tuy nhiên, đợt lạnh kỉ lục mà nước Mỹ đang hứng chịu không hoàn toàn phiền phức, mà đối với một số người, cũng có phần nào đó ‘thuận lợi.’

“Về việc kinh doanh thì cái thời tiết nó có ảnh hưởng rất nhiều. Trời lạnh như thế này thì có thể là tiệm vẫn đông hơn vì khách họ vẫn cần đi ăn, và họ phải kiếm một món nào ăn thật là ấm,” anh Lý Thiên, chủ một nhà hàng bán đồ ăn Việt tại Chicago cho biết.

Theo anh Thiên, thời tiết lạnh giúp cho món phở, hủ tiếu của người Việt, nói chung là các món có nước súp nóng, lên ngôi, đồng nghĩa với việc lợi nhuận thu về nhiều hơn.

Nhiệt độ năm nay tại thành phố gió Chicago, tuy có thấp hơn những năm trước, nhưng tuyết rơi không quá dày, và theo anh Thiên, đó là điều may mắn cho công việc kinh doanh của anh.

“Cái lạnh không có ai sợ hết, người ta ở đây chỉ sợ tuyết thôi, chỉ có tuyết mới có thể ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Cũng như là cộng đồng người Việt mình ở đây, lạnh thì người ta vẫn đi, nhưng nếu tuyết thì có thể ở nhà.”

Dự báo trong những ngày tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục bao trùm nhiều vùng rộng lớn trên toàn nước Mỹ và có khả năng lan tới những bang miền nam như Florida và Georgia, nơi cũng có không ít người Việt sinh sống.