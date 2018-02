Hồ sơ ‘NOW’, một việc làm cao đẹp

Trang mạng « Mạch Sống », cơ quan thông tin của tổ chức BPSOS – Boat people SOS - Cấp cứu thuyền nhân, vừa công bố rộng rãi tập hồ sơ mang tên gọn « NOW! ».

Đây là hồ sơ sưu tầm công phu danh sách các tù nhân lương tâm (tù nhân chính trị) ở Việt Nam, với những chi tiết đầy đủ, họ tên, quê quán, ngày sinh, ngày bị bắt, tội danh, phiên tòa xét xử, án được tuyên, gia đình và các chi tiết liên quan.

Hiện nay, vào dịp Tết Mậu Thân, tháng 2/2018, số tù nhân lương tâm ở Việt Nam lên đến 166 người.

Hồ sơ « NOW » - « Ngay bây giờ! » có chủ định đấu tranh đòi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay cho các tù nhân chính trị vì việc giam cầm những người bất đồng chính kiến về chính trị là vi phạm thô bạo Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị - « Convention International sur les Droits civils et politiques » của Liên Hiệp Quốc mà nước CHXHCN Việt Nam đã tham gia ký kết, cam đoan tôn trọng.

BPSOS là tổ chức phi chính phủ, được lập ra từ những năm 1979 - 1980 để cấp cứu bà con thuyền nhân lênh đênh trên biển cả, đưa vào đất liền, vào các trại tị nạn, còn lo cho bà con được nhập cư ở các nước và có cuộc sống bình thường. BPSOS còn cứu hàng trăm em bé mồ côi khi vượt biển, vận động quốc tế chống cướp biển, bảo đảm an toàn cho bà con.

Nay vấn đề thuyền nhân đã giảm nhiều, BPSOS tập trung đòi tự do ngay cho mọi tù nhân chính trị ở Việt Nam, một vấn đề tình nghĩa, nhân đạo và công lý cấp bách, rất đúng với đòi hỏi của mọi công dân yêu nước, của hơn 40 tổ chức xã hội dân sự trong nước.

Trước đây khoảng 10 năm, Việt Nam bị xếp vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC – Country of Particular Concern) bị lên án, tẩy chay, trừng phạt vì hạnh kiểm xấu trong tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo. Để thoát khỏi CPC, Việt Nam cam kết sẽ giữ hạnh kiểm tốt trong vấn đề này.

Gần đây ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng theo đúng con đường của Tập Cận Bình là « lấy đảng trị nước » (theo lời thầy dùi của quân sư Vương Hỗ Ninh là xây dựng chế độ toàn trị của đảng để ổn định và phát triển), đàn áp thẳng tay các nhà dân chủ, dân oan mất đất và tín đồ các tôn giáo, nên số tù nhân chính trị ngày càng tăng, với những bản án nặng nề, độc ác cao độ như tuyên án 10 năm tù cho cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dù mẹ già, con dại, sức yếu, lại còn thâm độc di chuyển cô đi trại xa để mẹ con cô không thể thăm ngày Tết!

Từ nay trên mạng Mạch Sống của BPSOS có đăng tải hồ sơ NOW được cập nhật hằng ngày cho mọi người tham khảo do một nhóm luật sư và chuyên viên thống kê tham gia vô vị lợi.

Hiện nay tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, Reporters without Borders cũng lên danh sách cập nhật về tù chính trị ở Việt Nam, các danh sách đó bổ xung cho nhau, trong đó danh sách « NOW » là đầy đủ nhất.

Tôi đã từng gặp TS Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc kiêm chủ tịch BPSOS tại trụ sở tổ chức này tại bang Virginia gần Washington DC. Anh Thắng năng động, giàu kinh nghiệm vận động hành lang, quen biết nhiều nghị sĩ, dân biểu Hoa Kỳ, lại có uy tín ở Đông Nam Á, từng được Quỹ Dân chủ của Viện Dân chủ Đài Loan vinh danh khen thưởng, có các văn phòng thường trực ở Đài Loan, Thái Lan và Malaysia. Trò chuyện với anh Thắng tôi có ấn tượng rất sâu về một trí thức dấn thân trong sáng, không vụ lợi, toàn tâm toàn ý cho cộng đồng, có nhiều kinh nghiệm thực tế, thông minh, tập trung vào hiệu quả của công việc. Anh tâm sự với tôi: « Hiệu quả! hiệu quả! hiệu quả! là bài học tâm niệm của tôi, để công việc của tập thể anh chị em chúng tôi không phí sức ». Chính anh đã cùng các bạn vận động một số dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ đỡ đầu cho một số tù nhân lương tâm, và đòi chính quyền trong nước phải giảm án, trả tự do hay cho xuất ngoại.

Tù nhân chính trị là « gót chân A-sin » của chính quyền Cộng Sản cuối mùa, vốn hung bạo, bất chấp luật pháp và công pháp quốc tế. Mẹ Nấm, cô Trần Thị Thúy, luật sư Nguyễn Văn Đài hay nhà báo Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh có tội hình sự gì? Luật pháp có điều khoản nào cấm công dân yêu nước, thương dân, không được chống giặc bành trướng, không được kỷ niệm các liệt sĩ Bắc và Nam hy sinh ở Hoàng Sa, Trường Sa, ở hai đầu biên giới Tây Nam và phía Bắc?

Đầu năm 2018, việc công bố hồ sơ « NOW » là một sự kiện nổi bật, nói lên thế chủ động tấn công của các lực lượng dân chủ trong và ngoài nước phối hợp chặt chẽ, kịp thời, chuẩn xác, một công cụ sắc bén để đánh động dư luận toàn thế giới về vấn đề tù nhân chính trị ở Việt Nam, một chuyện hiển nhiên mà chính quyền Cộng Sản một mực chối bỏ một cách trâng tráo và dại dột.

Những người chủ trương « NOW » cho biết chủ đích của họ là cung cấp một công cụ để có thể đo lường chính xác « hạnh kiểm tôn trọng nhân quyền » của chính quyền Việt Nam trong từng thời kỳ, lên hay xuống, lên xuống ở mức nào, để thấy năm 2017 và đầu năm 2018 hạnh kiểm ấy là ở mức kém, tồi tệ nhất!

Mục đích quan trọng thứ hai của « NOW » là mở ra một chiến dịch vận động quốc tế không thời hạn đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải trả ngay tự do, không chậm trễ, cho toàn bộ 166 nam nữ công dân bị cầm tù một cách phi lý, trái với các văn kiện quốc tế cơ bản, kể từ lão tù nhân chính trị - tôn giáo Thích Quảng Độ, 90 tuổi tròn bị « giam » trong Chùa của cụ, không cho đi đâu. Đây là chiến dịch vận động và đấu tranh muôn vẻ, khắp nơi, dưới mọi hình thức và sáng kiến.

Một sáng kiến là vận động công luận luôn quan tâm đến số phận bi thảm của 166 người tù lương tâm đang mất tự do, xa gia đình, đang xả thân vì đấu tranh cho tự do của toàn dân, cho cả 90 triệu dân Việt, trong đó có cả những người Cộng Sản. Đó là 166 ân nhân, người con quý hiếm của dân tộc, thúc đẩy sự quyên góp cho Quỹ Lương Tâm…

« NOW » đã và đang làm một việc cần mở rộng là in thật nhiều truyền đơn, bích chương lớn nhỏ, áo T shirt mang hình ảnh của các tù nhân tiêu biểu nhất, phổ biến thật rộng trên báo chí, video, post-card, trưng ra ở những nơi công cộng, nhà ga, sân bay, đường phố, chợ búa, trường học để nhắc nhở mọi người tham gia vận động và đấu tranh cho đến khi tất cả tù chính trị ở Việt Nam được tự do.

Mong lời kêu gọi của « NOW » được bà con ta lắng nghe và thực hiện vì đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa yêu nước, nhân ái và đại nghĩa, thiện tâm.