Nhà nước pháp quyền XHCN là... ‘công an trị’? (tiếp theo)

Phần 2

Quốc hội khóa 14 có 95,8% đại biểu là đảng viên, đến Quốc hội khóa 15 tỉ lệ này tăng lên thành 97,2% [1] nhưng đem phản ứng của Quốc hội khóa 14 tại kỳ họp thứ 10 (tháng 11/2020) so với phản ứng của Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp này (tháng 6/2023) đối với Dự luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ắt sẽ thấy Quốc hội khóa trước khá hơn Quốc hội khóa này: 73,7% đại biểu Quốc hội khóa trước bác bỏ đề nghị của Bộ Công an (2), còn bây giờ, đa số đại biểu quốc hội “nhất trí” (3).

Cho dù đảng viên vẫn chiếm tỉ lệ gần như tuyệt đối tại Quốc hội, thậm chí gần như toàn bộ đảng viên hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH TƯ đảng cùng hiện diện tại Quốc hội nhưng vì sao so với Quốc hội nhiệm kỳ trước, Bộ Công an có thể “làm mưa, làm gió” dữ dội hơn ở nghị trường của Quốc hội nhiệm kỳ này? Dường như chỉ có một câu trả lời, đó là “công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực” theo kiểu như đã biết đang tạo điều kiện cho Bộ Công an “diễu võ, giương oai” mạnh mẽ hơn. Có bao nhiêu Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH TƯ đảng, đảng viên là lãnh đạo các tổ chức chính trị, các ngành và các địa phương đang khoác áo đại biểu quốc hội không dính... “chàm”, mà đã dính... “chàm” thì mấy ai dám làm phật lòng ông Bộ trưởng Công an nói riêng và ngành công an nói chung?

***

Sở dĩ khó có thể phán đoán khác vì còn nhiều dẫn chứng khác. Hồi tháng 11/2020, cũng tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 14, ngoài việc bác bỏ đề nghị biến Dự luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thành luật, đa số đại biểu Quốc hội khóa 14 (62,7%) còn bác bỏ đề nghị chẻ Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) ra làm đôi để giao cho công an quản lý đào tạo - sát hạch - cấp Giấy phép lái xe (GPLX) [4]. Vào thời điểm đó, tuy việc sửa Luật GTĐB nằm trong chương trình làm luật của Quốc hội khóa 14 nhưng sáng kiến tách Luật GTĐB thành hai bộ luật riêng biệt, một về GTĐB và một về Bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB chỉ nhằm để thỏa mãn yêu cầu của Bộ Công an. Bộ Công an muốn giành việc quản lý đào tạo - sát hạch - cấp GPLX từ tay Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) với lý do… tai nạn giao thông cao và... cần xử lý vấn nạn GPLX giả.

Cho dù ông Nguyễn Thanh Hồng (một viên tướng công an được biệt phái làm Ủy viên Thường trực UB QPAN của Quốc hội khóa 14) dọa: Nếu công an không quản lý đào tạo – sát hạch – cấp GPLX thì trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia sẽ bị đe dọa. Quản lý người điều khiển phương tiện chính là quản lý công cụ phương tiện gây án, thậm chí có thể là hoạt động khủng bố (5)… nhưng khi ấy đa số đại biểu Quốc hội khóa 14 vẫn lắc đầu vì “sáng kiến” ấy vừa trái thông lệ chung trên thế giới, vừa gây ra những xáo trộn không cần thiết. Có đại biểu nói thẳng: Công an không nên nhận thêm nhiệm vụ khác, chỉ cần giải quyết tốt những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình để quốc thái, dân an là nhân dân cảm kích lắm rồi (6)… Thậm chí có đại biểu đề nghị xem xét trách nhiệm của Ủy ban Pháp luật do đã “tham mưu tách Dự luật sửa luật GTĐB làm đôi” (7).

Giống như Dự luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, sau khi Quốc hội khóa 14 mãn nhiệm (2021) mà ông Tô Lâm vẫn tại nhiệm (tiếp tục là Ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN khóa mới – khóa 13, tiếp tục là Bộ trưởng Công an trong chính phủ nhiệm kỳ mới, tiếp tục làm đại biểu cho dân chúng tại Quốc hội khóa 15) nên ông tiếp tục lôi sáng kiến chẻ Dự luật sửa luật GTĐB ra làm đôi để giành cho bằng được quyền quản lý đào tạo - sát hạch - cấp GPLX về tay công an...

Giống như trước đó vài năm, những người phản đối “sáng kiến” vừa đề cập tiếp tục phân tích cặn kẽ tại sao không nên làm như thế (8). Một chuyên gia làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu vận tải Việt Đức thuộc Đại học Việt Đức còn nhấn mạnh: Chẳng có quốc gia nào nghĩ tới việc tách Luật GTĐB như Việt Nam (9). Đáng ngạc nhiên là cũng đại diện cho “ý chí, nguyện vọng của nhân dân” nhưng các đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ này hành xử khác hẳn các đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ trước.

Dự luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được... góp ý ở kỳ họp này và sẽ được thông qua vào kỳ họp tới (kỳ họp thứ sáu, tổ chức vào tháng 10 năm nay - 2023). Kỳ họp tới, Quốc hội nhiệm kỳ này cũng sẽ tổ chức góp ý cho “sáng kiến” chẻ Luật GTĐB làm đôi để thông qua vào kỳ họp thứ bảy sẽ diễn ra vào tháng 5 năm tới [10], bất kể nhiều giới, từ chuyên gia cho đến doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải phản đối kịch liệt...

Có vẻ như làn sóng phản đối “sáng kiến” chẻ Luật GTĐB làm đôi, phản đối ý tưởng giao cho công an quản lý đào tạo – sát hạch – cấp GPLX lẫn các phương tiện giao thông vận tải (GTVT) đã khiến ngành công an muốn... “giải độc dư luận”: Nhũng nhiễu trong hoạt động đăng kiểm phương tiện GTVT đã xuất hiện cách nay khoảng hai thập niên và dân chúng chưa bao giờ ngưng than thở nhưng mãi đến cuối năm vừa qua, ngành công an mới tổng tấn công hệ thống đăng kiểm. Ngoài việc bày ra cho đồng chí, đồng bào cùng thấy hệ thống đăng kiểm đã mục ruỗng, cuộc tổng tấn công còn khiến sinh hoạt kinh tế - xã hội trở thành hỗn loạn. Do hệ thống đăng kiểm bị công an đánh phá tan tành, việc kiểm soát chất lượng phương tiện GTVT dù cần thiết vẫn phải tạm ngừng (tự động gia hạn cho nhiều loại phương tiện hết hạn đăng kiểm được phép lưu hành thêm sáu tháng) [10].

***

Tuy chỉ bảo vệ trật tự, trị an nhưng cách nay năm năm (2018), Bộ Công an được bật đèn xanh để có thể dùng công quỹ mua sắm, trang bị cho công an các huyện những loại vũ khí với khả năng hủy diệt cao như (mìn, bom, súng chống tăng), những phương tiện chiến tranh như trực thăng mà tại Việt Nam, các đơn vị quân đội ở cấp quân đoàn mới có thể có (Thông tư 17/2018/TT-BCA Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an) [11]. Cho dù ngân sách thiếu trước, hụt sau nên phải liên tục cắt giảm phúc lợi công cộng, kể cả phúc lợi thiết yếu trong lĩnh vực giáo dục, y tế đối với các thành phần yếu thế trong xã hội nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn đáp ứng nhiều đề nghị vô lối của ngành công an, chẳng hạn như phê duyệt kế hoạch thành lập Trung đoàn Kỵ binh Cảnh sát cơ động...

Cho dù hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam chỉ bận tâm một điều đó là duy trì đặc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng CSVN tại Việt Nam và không tiếc gì để bảo đảm “công an nhân dân được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng CSVN” (Điều 4 Luật Công an nhân dân) nhằm xây dựng... “nhà nước pháp quyền XHCN” nhưng sau “chơi dao” là... “đứt tay”, có không ít dấu hiệu cho thấy, công an đang chi phối và khuynh loát cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền.

Chú thích

