Bà Văn không thể bằng bà Ngân!

Sau khi chia sẻ thông tin do Thông tấn xã Việt Nam công bố, ông Võ Viết Chung - một người chuyên thiết kế thời trang – đã thiết kế cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân 300 bộ áo dài, nhiều người sử dụng Internet tại Việt Nam đã so sánh bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với bà Thái Anh Văn – Tổng thống Đài Loan. So sánh này hết sức khập khiễng vì bà Văn làm sao bằng bà Ngân…

***

Thông tin chính thức từ một nguồn… chính thống về chuyện áo dài của bà Ngân làm dân chúng Việt Nam xúc động vì theo giới am tường lĩnh vực thời trang, chi phí một bộ áo dài do những chuyên gia thời trang hàng đầu thiết kế thường dao động trong khoảng từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng một bộ. Nói cách khác, giá trị 300 bộ áo dài do Võ Viết Chung thiết kế riêng cho bà Ngân chừng… 12 tỉ đến 30 tỉ.

Rất nhiều người thắc mắc: Tiền ở đâu để chi cho khoản đó? Bởi ai cũng biết thu nhập của một cá nhân là Chủ tịch Quốc hội như bà Ngân không thể trang trải khoản chi tiêu khổng lồ này nên dân chúng mới sôi sùng sục và chỉ trích bà Ngân không tiếc lời. Nguyen Lan Thang – một trong những facebooker chia sẻ nhiều suy nghĩ về 300 bộ áo dài của bà Ngân trên facebook – còn tính thêm: Mỗi bộ áo dài chiếm khoảng 5cm trên giá treo quần áo. 300 bộ áo dài sẽ chiếm diện tích khoảng 15m và đó chỉ là tính riêng áo dài của Võ Viết Chung thôi, chưa tính những thứ quần áo khác. Cứ thế có thể hình hình dung phòng chứa quần áo của bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam như thế nào (1)…

Những nhận định kiểu như nhận định của Nguyen Lan Thang như… sao sa trên mạng xã hội và giống như nhiều scandal khác từng gây nguy hại cho hình ảnh của các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam, có một số facebooker phản pháo theo hướng: Bà Ngân là phụ nữ, bà có quyền mặc đẹp và vì là phụ nữ Việt Nam, bà rất nên dành một khoản đáng kể cho áo dài. Mặt khác, ở vị trí hiện tại, bà phải chăm sóc hình ảnh của mình vì đó là hình ảnh quốc gia. Soi mói chuyện ăn mặc của phụ nữ là… thiếu văn hóa.

Thân hữu của Nguyen Lan Thang trên facebook có nhiều phụ nữ và nhiều phụ nữ đã đáp trả những luận điệu vừa kể. Ngoc Dinh cho rằng: Có người thiết kế áo dài cho riêng mình, lại… không tốn tiền thì ai mà chẳng thích. Phụ nữ mà! Dù già hay trẻ, có danh hay không vẫn thích tỏa sáng. Tuy nhiên mặc cho đẹp mà thiếu phong cách thì cũng bằng không, đồ đẹp cũng chỉ là tấm vải che thân khỏi loã lồ. Tội! Cũng theo hướng này, Diem Anh bổ sung: “Đầu óc” không có nên càng cần nhiều gấm lụa để che đi sự rỗng tuếch, dốt nát của mình! Hoàng Lan Champak – một nữ thân hữu khác của Nguyen Lan Thang – nhắc thêm: Còn các khăn quàng sành điệu nữa. Đắp lên mình nhiều thứ thì vẫn là con buôn, toan buôn đặc khu. Muốn thành… Võ Tắc Thiên?

Trong một status khác cũng bàn về áo dài của bà Ngân, Nguyen Lan Thang dẫn kết quả một cuộc khảo sát của Q&Me trên 500 phụ nữ ở Hà Nội và Sài Gòn vào tháng 4 năm ngoái. Theo đó, hơn 80% phụ nữ Việt Nam có áo dài, 58% chỉ có một đến hai áo dài. Chưa tới 30% phụ nữ Việt Nam mặc áo dài nhiều hơn một lần/tháng, đó là tính cả những người mặc hàng ngày (khoảng 5%). Về chi phí 80% chi dưới một triệu đồng cho một áo dài. Đa số may ở tiệm, không dùng đồ may sẵn. Người có 300 bộ áo dài từ một nhà thiết kế nổi tiếng, danh giá, giá cả trăm triệu đồng/bộ chỉ có một mà thôi. Đố ai tìm ra người thứ hai. Có nhiều áo dài đẹp không phải là tội. Tội là đã long trọng thề trước quốc dân của một trong những quốc gia nghèo nhất hành tinh mà lại sống xa xỉ, chỉ chăm lo cho bộ lông của mình, không bằng loài cầm thú (2)...

Các facebooker khác thì đặt ra những vấn đề khác nữa. Trần Thị Hải Ý nhấn mạnh: 300 bộ áo dài của bà Ngân chỉ là số áo dài do Võ Việt Chung thiết kế! Còn những nhà thiết kế khác thiết kế áo dài cho bà Ngân nên số thực chưa biết là bao nhiêu. Nếu làm tròn thu nhập của Chủ tịch Quốc hội theo số liệu 2018 là 16 triệu/tháng. Bà Ngân lấy tiền từ đâu để sắm những bộ áo dài ấy? Hỏi cũng là trả lời!

Giữa trận bão về 300 bộ áo dài mà Võ Việt Chung đã thiết kế cho bà Ngân, facebooker Thái Văn Đường kể rằng đã liên lạc với Võ Việt Chung, nhà thiết kế này đã phân bua là chưa bao giờ nói với ai về việc đã thiết kế cho bà Ngân 300 bộ áo dài. Như vậy là hệ thống truyền thông chính thức nói láo, vu cáo ông Chung, bôi nhọ bà Ngân. Thái Văn Đường vừa đề nghị đừng bình phẩm thêm về chuyện này nữa, vừa nhắc lại một chuyện có thật, đã từng được loan báo chính thức, đó là tháng 11 năm 2017, một nhà thiết kế thời trang tên là Đỗ Trịnh Hoài Nam từng tặng cho bà Ngân bảy bộ áo dài được thêu bằng chỉ vàng 24k. Tư gia của bà Ngân (tọa lạc gần Khu Ngoại giao đoàn ở Hà Nội) cũng được thiết kế công phu. Chỉ rèm đã là lụa đũi tơ tằm, trị giá xấp xỉ một tỉ đồng/bộ (3).

Tham gia bàn luận về 300 bộ áo dài của bà Ngân, Lê Anh Hoài – một facebooker sành áo dài – nhận định: Áo dài bà ấy đẹp, hoặc chí ít là làm bà ấy đẹp hơn. Chi phí cả trăm triệu một bộ thì nhà thiết kế làm việc tỉ mỉ, chỉn chu lắm. Các bộ áo dài ấy bị nhìn khác đi chỉ vì người ta nghĩ rằng đã là cán bộ cách mạng thì phải vì dân, sao lại ăn chơi đến thế?! Nhân đây mở ngoặc, nghe đồn mỗi bộ com lê của ông gì đi nghiêng nghiêng, cũng cả trăm triệu. Hoài nói thêm, thỉnh thoảng lại thấy ai đó post lên cái bảng lương, quy định lương Chủ tịch Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng,… là bao nhiêu. Chả nhớ rõ, nhưng chỉ gấp ba, bốn lần lương mình. Tuy nhiên nước ta là một quốc gia kỳ diệu. Lương chết đói nhưng chả ai chết cả. Thời phân phố mỗi tháng một lạng thịt mỗi tháng qua rồi nên việc nữ đồng chí có 300 bộ áo dài và có thể có 300 bộ phụ kiện đi kèm cũng phù hợp với xứ thiên đường này. Người Việt ta đang sống không bằng lương mà bằng lậu. Đừng nói chỉ đám đi làm cơ quan, đám đi làm công ty cũng thế thôi song bà nọ, lậu ở đâu thì mình chịu (4)…

***

Cho dù hình ảnh bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan, giản dị với sơ mi, quần tây, thân thiện với những người dân ăn mặc tuềnh toàng, đậm nét lam lũ mà nhiều facebooker chia sẻ trên mạng xã hội có thể khiến nhiều người Việt đau lòng lúc nhìn lại bà Chủ tịch Quốc hội của mình nhưng bà Văn không bao giờ có thể bằng bà Ngân. Bà Văn không phải đảng viên đảng CSVN, không có Cao cấp Lý luận chính trị, chưa bao giờ được học nên không thể dạy người khác “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh” như bà Ngân.

Bà Văn tuy là Chủ tịch Đảng Dân Tiến của Đài Loan nhưng đó là một tổ chức chính trị loại… xoàng nên lúc nào cũng phải tìm đủ mọi cách chứng minh bà và đảng của bà thật sự hữu dụng cho quốc gia, dân tộc, nếu không thuyết phục được dân chúng Đài Loan, không giữ được niềm tin ấy, chắc chắn bà Văn và đảng Dân Tiến sẽ phải bỏ cuộc chơi. Bà Ngân hơn xa, bà không chỉ là thành viên mà còn là Ủy viên Bộ Chính trị của đảng CSVN – tổ chức chính trị duy nhất, không cần phải cạnh tranh và có đặc quyền nắm giữ vô thời hạn vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Việt Nam. Bà Văn không thể bằng bà Ngân.

Chú thích

(1) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157339963363808&set=a.371777483807&type=3&theater

(2) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157335187883808&set=a.371777483807&type=3&theater

(3) https://www.facebook.com/thaivanduongvn/posts/2249037915211671

(4) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215105827662368&set=a.10204433408058548&type=3&theater