Người Việt tại Seattle: Không khí Tết vui như ở Việt Nam!

Thu xếp công việc tại chỗ làm xong, bà Loan háo hức đến nhóm thiện nguyện gói bánh tét, bánh chưng ở ngoại ô thành phố Seattle, nơi mang đến niềm vui trong không khí ấm áp dịp xuân về. Bà đến đó chỉ cắt lá chuối, một khâu trong hàng loạt các công đoạn để làm nên chiếc bánh truyền thống, nhưng niềm vui thì vô tận. Bà nói đó là Tết, đó là nét Việt Nam.

Hơn 20 năm qua, cứ mỗi dịp xuân về, người Việt tại thành phố Seattle tại kéo nhau làm thiện nguyện gói bánh chưng, bánh tét tại một giáo xứ trong khu vực nơi có hàng ngàn giáo dân gốc Việt sinh sống.

“Có đến trên 100 người mỗi ngày, có ca làm buổi sáng, có ca làm buổi chiều tối. Ai rảnh giờ nào đến làm giờ đó để giúp giao xứ làm thiện nguyện”, bà Ngô Thị Thanh Loan, một phụ nữ làm thiện nguyện chia sẻ với VOA.

“Hàng năm tôi đến đây cắt lá. Công việc của tôi là cắt lá. Ban ngày tôi đi làm, buổi chiều tối tôi rảnh tôi đến để cắt lá, từ khoảng 5-6 giờ chiều đến khoảng 10-11 giờ đêm, tùy lúc sau khi đi làm về”.

Ba tuần trước Tết Nguyên đán, những tình nguyện viên như bà Loan, lại quy tụ tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng giáo phận Seattle, bang Washington, để làm ra những chiếc bánh đậm đà bản sắc Việt.

“Có khâu làm thịt, ướp thịt; có khâu làm lá: cắt lá, lau lá, xếp lá vào khuông bánh chứng, xếp lá theo kiểu làm bánh tét; rồi có khâu cột thắt dây cho bánh tét, bánh chưng”, bà Loan háo hức kể.

“Trong giáo xứ có gian hàng bán bánh mứt nữa, rồi có mai, có đào đủ các thứ…Ở đây các chùa và các nhờ thờ đều làm bánh Tết.”

Linh mục chánh xứ Đào Xuân Thành cho VOA biết rằng các hoạt động ngày Tết này không những giúp cho cộng đồng giáo dân có dịp sinh hoạt và tôn vinh văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn giới thiệu bản sắc văn hóa Việt cho các nền văn hóa khác tại Mỹ.

“Mình ở hải ngoại thì cũng luôn luôn gìn giữa lấy văn hóa, ngôn ngữ truyền thống của Việt Nam cho nên nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng giáo phận Seattle cố gắng duy trì những nét đó…

“Vào dịp Tết, giáo xứ có tổ chức hội chợ Tết trong ba ngày, trước Tết ba tuần thì có chương trình làm bánh tét, bánh chưng với mục đích là nhằm duy trì truyền thống văn hóa, niềm vui đón xuân từ giới trẻ cho đến các cụ già.

“Mọi người rất háo hức có dịp ngồi lại, ôn lại những kỷ niệm khi làm bánh tét, bánh chưng. Đồng thời giáo xứ cũng muốn nhân dịp này giới thiệu cho tất cả đồng hương và cả kiều dân ở đây, cả những người Mỹ và các văn hóa khác có dịp thưởng thức truyền thống văn hóa Việt Nam của mình.”

Linh mục Đào Xuân Thành cho biết giáo xứ tổ chức gói trên 15-16 ngàn chiếc bánh tét, bánh chưng trong 3 tuần trước Tết để phục vụ cho hàng ngàn gia đình gốc Việt trong khu vực, và vươn xa ra các vùng lân cận.

Dốc sức cùng nỗ lực chung, ông Vũ Hoàng Trực, một thành viên trong một hội đồng của giáo xứ, chia sẻ:

“Mục đích của giáo xứ là muốn đưa văn hóa truyền thống, muốn giữ lại nét đẹp trong văn hóa Việt Nam ở tại nơi đất khách quê người này. Giáo xứ tổ chức các hội chợ, muốn quy tụ tất cả những người Việt, công giáo cũng như không công giáo, tụ lại để có những sinh hoạt lành mạnh, để cho con em thấy được truyền thống văn hóa của người Việt. Chúng tôi làm để thế hệ mai sau vẫn tiếp tục phát triển như vậy!”.

“Những người đến giúp trong mùa bánh tét, bánh chưng, họ rất là vui. Họ nói rằng khi đến đây họ cảm thấy hạnh phúc lắm. Ở đây họ cảm thấy giống như ở Việt Nam…và nhiều người trong số họ không phải là công giáo, nhưng sẵn sàng đến giúp”, linh mục Đào Xuân Thành nói.

“Các em trẻ sinh ra ở bên này, các em nói rằng các em rất vui vì lần đầu tiên các em nhìn thấy cách làm bánh tét, bánh chưng và nói rằng ‘The first time I made it. I can do bánh tét, bánh chưng!’ (Lần đầu tiên con làm được. Con có thể làm bánh tét, bánh chưng!). Các em nói rằng các em hiểu được làm bánh chưng là như thế nào và các em cảm thấy tự hào về truyền thông văn hóa của mình”.

Vị linh mục chánh xứ cho biết thêm:

“Làm bánh tét, bánh chưng hay làm hội chợ cũng với mục đích gây quỹ để xây dựng một ngôi thánh đường mới. Đó là mong ước từ lâu của bao thế hệ ở giáo phận Seattle từ năm 1975 cho đến nay. Ngôi thánh đường đó đã được khởi đầu và đang tiếp tục vươn cao…”.

Việc tuy nhỏ nhưng niềm vui thì rất lớn. Xuân ở quê người vẫn làm ấm lòng người xa xứ. Bà Loan tâm sự rằng không khí ngày Tết ở đây thật đông đầy, tựa như mình đang đón xuân ở quê nhà.

“Mỗi khi Tết đến, tôi chỉ mong có dịp đến giúp giáo xứ để giúp làm bánh. Dù cho công việc nhỏ thôi, chỉ là cắt lá thôi, nhưng tôi thấy rất vui vì nó giống như thể mình đang ở Việt Nam vậy. Ở trong đó, rộn ràng, rôm rả lắm. Mỗi người mỗi việc mà làm, tôi thấy cái không khí như mình đang ở Việt Nam, chứ không phải đang ở bên Mỹ, nó giống lắm!”