Nghi can Libya tấn công cơ sở ngoại giao Mỹ ở Benghazi bị tuyên án 19 năm tù

Một nghi can Libya trong vụ tấn công cơ sở ngoại giao Mỹ ở Benghazi năm 2012 bị tuyên án 19 năm tù hôm 24/1.

Mustafa al-Imam, 47 tuổi, hồi tháng 6 bị bồi thẩm đoàn buộc tội âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất và tài lực cho những kẻ khủng bố, phá hủy và gây thương tích cho người dân, và gây nguy hiểm đến tính mạng – hãng tin NBC trích thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ.

Nhưng al-Imam không bị kết án về các tội danh khác, trong đó có các cáo buộc giết chết người trong khi tấn công một cơ sở ngoại giao của Mỹ.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp đặc trách An ninh Quốc gia John C. Demers nói trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã không ngưng nỗ lực mang ra trước công lý những kẻ liên quan đến các vụ tấn công khủng bố nhắm vào cơ sở của chúng tôi ở Benghazi, dẫn đến cái chết của bốn người Mỹ can đảm.”

Đại sứ Hoa Kỳ Christopher Stevens và Glen Doherty, Sean Smith và Tyrone Woods bị giết chết ngày 11 tháng 9 năm 2012 khi những kẻ nổi loạn tấn công cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Benghazi.

Ông Smith là một chuyên gia truyền thông của Bộ Ngoại giao, và ông Woods và ông Doherty là các nhà thầu an ninh của CIA.

Phe Cộng hòa của Mỹ đã kịch liệt chỉ trích phản ứng của chính quyền Obama trong vụ tấn công này.

(Theo NBC, CNN)