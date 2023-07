Nga tiếp tục bắn phá các cảng Ukraine, đe dọa tàu bè trên Biển Đen

Nga đã nhắm vào các tòa nhà dân cư hôm 20/7 trong đêm thứ ba liên tiếp bắn phá các cảng Ukraine và đưa ra lời đe dọa mới đối với tàu bè đi đến Ukraine mà Mỹ nói có nghĩa là Moscow có thể tấn công tàu bè ngoài biển khơi.



Vài ngày sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian, những tín hiệu mới cho thấy Moscow sẵn sàng sử dụng vũ lực để tái phong tỏa một trong những quốc gia xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới, khiến giá lương thực toàn cầu tăng vọt.



Moscow cho biết họ sẽ không tham gia trở lại thỏa thuận ngũ cốc vốn đã kéo dài một năm mà không có các điều khoản tốt hơn để họ có thể bán lương thực và phân bón của họ. Liên Hiệp Quốc nói rằng quyết định của Nga đe dọa an ninh lương thực của những nước nghèo nhất thế giới.



Kiev hy vọng sẽ nối lại xuất khẩu mà không cần sự tham gia của Nga, và hôm 19/7 nói rằng họ đang thiết lập tuyến đường thay thế đi qua vùng biển của nước láng giềng Romania vốn là thành viên NATO.



Nhưng không có tàu bè nào xuất phát từ các cảng của Ukraine kể từ khi Moscow rút khỏi thỏa thuận hôm 17/7 và các công ty bảo hiểm nghi ngờ việc liệu họ có thể bảo hiểm cho giao thương trong khu vực có chiến sự hay không.



Kể từ khi rút khỏi thỏa thuận, hàng đêm Moscow đã trút tên lửa như mưa xuống hai thành phố cảng lớn nhất của Ukraine là Odesa và Mykolaiv.



Các cuộc không kích hôm 20/7 dường như là nặng nề nhất, và giới chức Mykolaiv cho biết có ít nhất 19 người bị thương.



Lính cứu hỏa đang vật lộn với đám cháy lớn tại một tòa nhà dân cư màu hồng ở Mykolaiv bị trúng pháo kích và nổ tung thành đống đổ nát. Một số tòa nhà dân cư khác ở đó cũng bị hư hại.



Các quan chức cũng cho biết ít nhất hai người bị thương ở Odesa, nơi các tòa nhà cũng đang bốc cháy.



Trong lời đe dọa rõ ràng nhất, quân đội Nga tuyên bố sẽ coi tất cả các tàu bè trực chỉ vùng biển Ukraine kể từ sáng ngày 20/7 là có khả năng chở vũ khí và nước nào có quốc kỳ treo trên tàu là bên tham chiến bên phía Ukraine. Họ tuyên bố một số chỗ trên Biển Đen là không an toàn.



Washington gọi đây là tín hiệu cho thấy Moscow có thể tấn công tàu dân sự, đồng thời cho biết Nga cũng thả thêm thủy lôi xuống biển.



“Chúng tôi tin rằng đây là nỗ lực phối hợp để biện minh cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tàu bè dân sự trên Biển Đen rồi đổ lỗi cho Ukraine,” phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông Adam Hodge, nói.



Giá lúa mì hợp đồng giao sau của Mỹ đã tăng thêm 1,5% vào đầu giờ ngày 20/7 sau khi tăng 8,5% vào ngày 19/7, mức tăng nhanh nhất trong một ngày kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine hồi tháng Hai năm ngoái.



Cả Ukraine và Nga đều nằm trong số các nhà xuất khẩu ngũ cốc và lương thực lớn nhất thế giới. Liên Hợp Quốc cho biết việc thị trường mất đi hàng chục triệu tấn ngũ cốc Ukraine sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt trên toàn thế giới.



Trong bài phát biểu trên truyền hình hàng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói rằng các cuộc tấn công của Nga vào các cảng của Ukraine đã chứng tỏ rằng ‘mục tiêu của họ không chỉ là Ukraine, không chỉ là cuộc sống của người dân Ukraine’.



Các cảng bị tấn công chứa khoảng một triệu tấn ngũ cốc, ông nói.



“Đó chính xác là số ngũ cốc lẽ ra đã được chuyển đến các ở châu Phi và châu Á,” ông nói và cho biết rằng một bến cảng bị hư hại hôm 19/7 chứa 60.000 tấn nông sản sắp được vận chuyển sang Trung Quốc.