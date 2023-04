Nga mượn tay Việt Nam đàn áp kiều dân phản đối chiến tranh ở Ukraine

Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam, Công an tỉnh Khánh Hòa, và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa cũng không phản hồi yêu cầu bình luận về cách thức mà các trường hợp này được xử lý.

Những trường hợp mà VOA tìm hiểu dường như là những vụ đàn áp kiều dân Nga đầu tiên được biết tới tại Việt Nam liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine. Tất cả đều có sự can dự trực tiếp của phái bộ ngoại giao Nga tại Việt Nam và ít nhất một trường hợp có phần chắc thu hút sự can dự trực tiếp của Moscow. Không rõ có những trường hợp nào khác nữa không bị yêu cầu trục xuất hoặc đã bị trục xuất.

Điều hiện rõ từ những trường hợp này là mức độ quyết liệt trong cách thức mà Điện Kremlin sử dụng nhằm trấn áp những biểu hiện phản đối chiến tranh của một số công dân Nga, ngay cả khi họ đang ở ngoài nước. Công an Việt Nam đóng vai trò như một cánh tay nối dài của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) trong một chiến dịch gia tăng cường độ nhằm bóp nghẹt quan điểm bất đồng công khai trong nước mà các tổ chức nhân quyền quốc tế đánh giá là “chưa từng thấy.”

Rồi khi anh hỏi một nhân viên của trường học nơi anh giảng dạy về lý do sa thải, anh được cho biết là công an đã gọi điện thoại cho hiệu trưởng của trường. “Họ nói họ đã gửi tất cả giấy tờ của anh tới phòng giáo dục, họ nói anh bị đưa vào danh sách đen,” tin nhắn của nhân viên gửi cho anh viết.

Anh biết một chiến dịch gây sức ép đang được đẩy mạnh để buộc anh phải chấm dứt điều mà anh đang làm từ hơn bốn tháng qua: chỉ trích gay gắt Nga, Tổng thống Vladimir Putin, và cuộc chiến tranh mà ông đang tiến hành ở Ukraine.

Bản thân từng là nhà báo làm việc cho đài truyền hình khi còn ở Nga và trở thành người sáng tạo nội dung YouTube khi đến sống ở Việt Nam, những bài đăng của anh trên các mạng xã hội và sự tham gia của anh trong những cuộc thảo luận công khai qua video lên án cuộc xâm lược của Nga dễ dàng thu hút sự chú ý của nhà chức trách, anh nói. Tháng 6 là lúc anh bắt đầu hứng chịu “hậu quả.”

“Tổng cộng họ gọi tôi để thẩm vấn sáu hay bảy lần,” anh nói, nhắc tới các viên chức công an từ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa trong một cuộc phỏng vấn với VOA bằng tiếng Anh tại thành phố Windsor ở Canada, nơi anh cùng vợ và hai con đến định cư vào tháng 1 năm nay trong tư cách những người tị nạn.

“Họ yêu cầu tôi ngừng phát biểu công khai về chiến tranh và cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh. Họ liên tục đe dọa tôi rằng họ sẽ dẫn độ tôi về Nga, nơi tôi sẽ bị cầm tù,” anh nói thêm. “Họ nói ở Việt Nam cấm nói gì xấu về Nga.”

“Một viên chức công an khi nói chuyện ở nơi riêng tư với tôi nói rằng Nga là đàn anh của Việt Nam và chống Nga cũng là chống Việt Nam.”

Anh Kuropov nói anh biết được sự can dự của nhà chức trách Nga trong yêu cầu trục xuất anh qua hai nguồn tin nữa: một viên chức công an tỉnh Khánh Hòa là họ hàng của một người bạn của vợ anh và một người bạn của anh nghe ngóng được từ một nhân viên lãnh sự quán Nga ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng trong tháng 6, anh nhận được một cuộc gọi từ một người không rõ là ai giới thiệu mình là công an. Người này nói rằng đã có quyết định dẫn độ anh về Nga, anh cho biết.

Những buổi làm việc với công an, những lời đe dọa dẫn độ, việc anh bị tước thẻ tạm trú và bị sa thải khỏi công việc của mình khiến anh đi tới quyết định nộp đơn xin bảo hộ tị nạn chính trị tại Việt Nam. Anh cũng gửi hồ sơ xin công nhận tư cách tị nạn đến văn phòng của Trưởng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị nạn ở Bangkok, Thái Lan.

“Một ngày nọ, công an bất ngờ gọi tôi lên văn phòng gấp. Thì ra hai viên chức từ Hà Nội vào chỉ vì trường hợp của tôi,” anh kể. “Họ mặc đồ dân sự, hành vi và cách cư xử thì giống viên chức an ninh nhà nước. Họ thẩm vấn tôi rất lâu, sau đó họ bắt tôi kí vào một văn bản kì lạ mà trong đó tôi ‘hứa sẽ không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Việt Nam.’”

“Họ nói vì tôi là một blogger, có nhiều người đọc và xem tôi, vì vậy tôi có ảnh hưởng tới chính trị Việt Nam và tôi phải kí tờ cam kết đó,” anh thuật lại. “Lời lẽ nguyên văn là như vậy. Công an đọc cho tôi viết tay.”

Anh nói sau buổi làm việc này anh không nhắc gì tới quan điểm của Việt Nam về cuộc chiến trong những bài đăng trên mạng xã hội nữa. Nhưng anh vẫn tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình.

Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam, và Công an tỉnh Khánh Hòa không trả lời những câu hỏi chi tiết của VOA gửi qua email về trường hợp của anh Kuropov. Những câu hỏi được gửi đến địa chỉ email của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa bị trả lại vì lý do kĩ thuật.

“Đương nhiên là tôi lo sợ cho sự an toàn của mình,” cựu phóng viên truyền hình này nói. “Nếu tôi bị dẫn độ về Nga, tôi sẽ phải ngồi tù 10-15 năm, thậm chí còn hơn nữa.”

Đàn áp xuyên quốc gia

Lo sợ của anh Kuropov là có căn cứ. Cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện của Nga nhắm vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái đánh dấu “sự khởi đầu của một nỗ lực mới, tổng lực nhằm xóa bỏ quan điểm bất đồng chính kiến ở Nga,” tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nói trong Báo cáo Thế giới 2023 của họ công bố vào tháng 1.

“Nhà chức trách Nga tăng cường cuộc tấn công không ngớt nhắm vào việc vận động dân sự, báo chí độc lập, và quan điểm bất đồng chính trị, nhằm dập tắt sự phản đối công khai đối với cuộc chiến, bất kì chỉ trích nào nhắm vào chính phủ hoặc bất cứ biểu hiện nào không thuận theo xã hội,” báo cáo nói.

Chỉ vài ngày sau khi ông Putin phát động chiến tranh, nghị viện Nga thông qua luật áp đặt án tù lên tới 15 năm đối với hành vi cố ý lan truyền tin tức "giả mạo" về quân đội nước này. Những hành vi bị xem là “tội” bao gồm nhắc đến cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine là “chiến tranh,” chỉ trích cuộc xâm lược, bàn luận về hành vi của các lực lượng vũ trang Nga, và đưa tin về tội ác chiến tranh của quân đội Nga hoặc thương vong của thường dân Ukraine, theo HRW.