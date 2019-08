Nga bác visa cho hai thượng nghị sĩ Mỹ

Hai thượng nghị sĩ Mỹ cho biết Nga từ chối cấp visa cho họ thăm Moscow vào tuần tới giữa những bất đồng trong nội bộ Washington và giữa các đồng minh Mỹ về chuyện có để cho Nga trở lại G7 hay không.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy hôm 27/8 loan báo bị Nga từ chối cấp visa. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson đầu tuần nói đơn xin visa của ông bị Moscow bác.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố để Nga trở lại nhóm các nước công nghiệp phát triển là điều thích hợp. Các thành viên khác trong G7 phản đối.

Thượng nghị sĩ Murphy và Johnson nằm trong Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ và đã thúc đẩy các biện pháp chế tài Nga.

The Russian embassy in Washington did not respond to a request for comment. But it tweeted a statement saying Johnson had not applied for a visa at the embassy. The tweet also called Johnson “russophobic” and scoffed at his saying he wanted to restore direct dialogue with Russian parliamentarians.

Trong những năm gần đây, Nga vài lần từ chối cấp visa cho các nhân vật thúc đẩy chế tài Moscow về chuyện Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và can thiệp bầu cử Mỹ.