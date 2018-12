3 người Mỹ gốc Việt ‘chiếm đoạt’ hơn 2 triệu đôla hoàn thuế

Ba thành viên của một gia đình gốc Việt ở Las Vegas mới nhận tội âm mưu chiếm đoạt hơn 2 triệu đôla từ Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) rồi "nướng" vào các sòng bài.

Cả ba người có tên Chanh V. Trinh, Cannedy Trinh, and Elizabeth Trinh đều nhận tội âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ vì nhận sai trái khoản tiền hoàn thuế thu nhập, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ.

Ngoài ra, Chanh V. Trinh còn nhận thêm tội đánh cắp danh tính của người anh em quá cố. Tin cho hay, nghi can này cũng chính là “người nộp hồ sơ xin hoàn thuế hơn 6 triệu đôla, và đã nhận được hơn 2 triệu đôla từ IRS”.

Theo các tài liệu tại tòa, ba cư dân của thành phố Las Vegas thuộc biểu bang Nevada “âm mưu sử dụng thông tin sai về thu nhập khi nộp hồ sơ xin hoàn thuế cá nhân và doanh nghiệp liên bang”, “lừa IRS gửi tiền hoàn thuế”.

“Những người thuộc gia đình họ Trinh đã nộp hồ sơ hoàn thuế giả mạo sử dụng tên của các cơ sở kinh doanh hư cấu, tên của bản thân cũng như tên của những người khác, trong đó có cả một thành viên gia đình đã qua đời từ lâu”, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Bộ này cho hay thêm rằng tất cả các bị cáo đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được để sử dụng tại các sòng bài ở thành phố Las Vegas.

Dự kiến, ba bị cáo sẽ bị kết án vào ngày 10/4/2019. Nếu tòa chấp thuận thỏa thuận nhận tội, Chanh V. Trinh sẽ bị kết án hơn 8 năm tù giam; Cannedy Trinh 2 năm tù và Elizabeth Trinh có thể phải ngồi tù tới 10 năm tù giam.

Ngoài ra, sau khi thụ án tù, họ sẽ phải đối mặt thời gian quản thúc cũng như phải bồi thường và trả tiền phạt.

VOA tiếng Việt không thể liên lạc được với luật sư của các nghi phạm có họ Trinh để phỏng vấn.

Theo tìm hiểu của phóng viên VOA Việt Ngữ, đây không phải là lần đầu tiên người Mỹ gốc Việt bị cáo buộc lừa đảo tiền hoàn thuế của chính phủ Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp cho biết rằng năm ngoái, hai người Mỹ gốc Việt tên là Trong (John) Nguyen và Diep (Nancy) Vo, cư dân thành phố San Jose ở California, đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế 1,5 triệu đôla tới IRS.

Tin cho hay, hai bị cáo này đã sử dụng danh tính của những người vô gia cư và các cá nhân trong cộng đồng người Việt ở San Jose để lừa đảo, và sử dụng các hộp thư thuê của bưu điện để nhận séc hoàn thuế của Sở Thuế vụ.

Theo cáo buộc, Diep Vo đã tới những nơi trú tạm của người vô gia cư và tuyên bố với họ rằng mình “có thể giúp họ xin tiền từ một chương trình của chính phủ nhằm trợ giúp những ai không có việc làm”, và vì lý do đó, nghi can này “đã thuyết phục họ viết tên, số thẻ an sinh xã hội cùng chữ ký” để rồi sau đó cùng với Trong Nguyen “nộp hồ sơ xin hoàn thuế giả mạo”.

Một năm trước đó, một người gốc Việt 51 tuổi sở hữu một cơ sở kinh doanh du lịch và chuẩn bị hồ sơ thuế cho các đồng hương trong cộng đồng ở Florida cũng “dính” tới pháp luật liên quan tới Sở Thuế vụ.



Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Justin T. Phan đã khai gian về thu nhập cho các năm 2008, 2009 và 2010 theo thứ tự là hơn 14 nghìn đôla, gần 24 nghìn đôla và hơn 23 nghìn đôla, nhưng trên thực tế, thu nhập của mỗi năm là hơn 100 nghìn đôla.

Hồi đầu tháng này, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng đánh cắp danh tính và các thông tin nhạy cảm để trục lợi trong đợt khai thuế sắp tới.

IRS cho biết sẽ hợp tác với các cơ quan thuế tiểu bang cũng như các tổ chức giúp khai thuế để chống lại tình trạng đánh cắp danh tính và bảo vệ người đóng thuế, nhưng bản thân “mọi người có thể có những bước đi tự bảo vệ mình trên mạng” để tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.