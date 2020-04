Mỹ tuyên bố không tham gia sáng kiến toàn cầu của WHO phát triển thuốc và vắc-xin chống COVID

Hoa Kỳ sẽ không tham gia việc phát động một sáng kiến toàn cầu hôm thứ Sáu 24/4 để đẩy nhanh tốc độ phát triển, sản xuất và phân phát thuốc và vắc-xin chống COVID-19, một phát ngôn viên của phái đoàn thường trực của Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc nói với Reuters.

Trả lời một câu hỏi qua email, quan chức này nói:

“Sẽ không có sự tham gia chính thức của Mỹ… Chúng tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về sáng kiến này để hỗ trợ cho hợp tác quốc tế nhằm phát triển một vắc-xin chống COVID-19 sớm nhất có thể.”

TT Mỹ Donald Trump loan báo sẽ ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới – WHO, trong khi Mỹ là nước tài trợ nhiều nhất cho tổ chức quốc tế này.

Channel News Asia dẫn lời Phát ngôn viên của WHO, Fadela Chaib, nói hôm 24/4 rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ giúp phát động sáng kiến mà theo WHO, là một “bước ngoặt trong hợp tác quốc tế”, tăng tốc nỗ lực phát triển thuốc và vắc-xin chống đại dịch COVID-19, tại một hội nghị do Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chủ trì.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab và Tổng Thư Ký LHQ Antonio Guterres cũng tham gia hội nghị này, theo các nguồn tin ngoại giao nói với Reuters.

Người phát ngôn của WHO, bà Chaib nói:

“Hội nghị hôm nay có thể coi như một cam kết chính trị của tất cả các đối tác nhằm bảo đảm rằng một khi có những công cụ mới trong tay, sẽ không có ai bị bỏ lại sau lưng. Những người có phương tiên có thể mua vắc-xin, thuốc men, và chia sẻ cho tất cả mọi người.”

Bà nói điều rất quan trọng là tất cả mọi người phải được tiếp cận một cách công bằng các công cụ mới, như thuốc men có phẩm chất, hiệu quả chống COVID-19.

Hiện có hơn 100 vắc-xin chống COVID-19 đang được phát triển, trong đó có 6 vắc-xin đang trong giai đoạn thử nghiệm, theo lời Bác sĩ Seth Berkley, CEO liên minh vắc-xin GAVI, một đối tác chung giữa lĩnh vực công và tư đang dẫn đầu các chương trình chủng ngừa tại các nước nghèo.