Mỹ đình chỉ các chuyến bay tới Venezuela

Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ hôm thứ Tư ra lệnh đình chỉ tất cả các chuyến bay chở khách và hàng hóa thương mại giữa Mỹ và Venezuela, dẫn ra các báo cáo về tình trạng bất ổn và bạo lực quanh các sân bay ở quốc gia Nam Mỹ này.

Trong một lá thư gửi Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đình chỉ, Bộ An ninh Nội địa nói “các điều kiện tại Venezuela đe dọa sự an toàn và an ninh của hành khách, máy bay và phi hành đoàn bay đến hoặc bay khỏi quốc gia đó.

Bộ Thông tin Venezuela không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu bình luận, theo Reuters.

Nhiều hãng hàng không quốc tế đã ngừng bay đến Venezuela vì những lo ngại về an ninh và tranh chấp về tài chính mà họ nói rằng chính phủ Venezuela nợ họ.

Biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến một nhóm các hãng hàng không nhỏ của Venezuela bao gồm Avior Airlines, hãng có các chuyến bay tới thành phố Miami của Mỹ.

American Airlines Group Inc, trước đây là hãng hàng không lớn nhất cung cấp các chuyến bay giữa Mỹ và Venezuela, vào tháng 3 cho biết họ đã đình chỉ các chuyến bay đến Venezuela.

Vào tháng 4, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ đã cấm các nhà khai thác hàng không của Mỹ bay dưới độ cao 26.000 feet (khoảng 8 km) trong không phận Venezuela.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã mở rộng phạm vi các chế tài Venezuela nhắm vào các lĩnh vực dịch vụ quốc phòng và an ninh để cố gắng tăng áp lực kinh tế đối với Tổng thống Nicolas Maduro.

Các hành động này là một phần của chiến dịch kéo dài bốn tháng chống lại ông Maduro khi Mỹ tăng cường ủng hộ nhà lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela, ông Juan Guaido.