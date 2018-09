Mỹ cạnh tranh với TQ về đấu thầu internet ở Papua New Guinea

Hoa Kỳ đang soạn bản chào thầu cạnh tranh để ngăn hãng viễn thông khổng lồ Huawei Technologies Co Ltd của Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng internet ở Papua New Guinea, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Australia cho biết hôm 28/9.

Nỗ lực này được thực hiện sau hai năm kể từ khi Huawei lần đầu đồng ý xây dựng một mạng lưới ở đó, và cùng lúc Hoa Kỳ và các đồng minh của mình tiến hành một chiến dịch mạnh mẽ để kiềm chế ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Động thái này cũng diễn ra tiếp sau việc Úc không cho Huawei tham gia các hợp đồng xây dựng một mạng điện thoại di động quốc gia, căn cứ vào lý do an ninh, và ngăn chặn hãng này lắp cáp viễn thông ngầm từ Sydney đến Papua New Guinea và quần đảo Solomon.

“Chúng tôi đang soạn bản chào thầu cạnh tranh”, Đại biện Mỹ James Caruso phát biểu trên đài phát thanh Australia Broadcasting Corp., khi được hỏi về tin tức nói rằng Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ đang tìm cách thắng dự án của Huawei ở Papua New Guinea.

Hoa Kỳ chưa có đại sứ ở Úc kể từ năm 2016, và ông Caruso hiện giữ vị trí là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở đó.

“Điều quan trọng ở đây là đưa ra những lựa chọn thay thế. Việc này không phải là để nói rằng ‘Đừng làm ăn với Trung Quốc’. Bản chào thầu của Trung Quốc đã được đưa ra; còn lại là tùy thuộc vào chúng ta phải cạnh tranh được", ông nói, nhưng không đi vào chi tiết của bản chào thầu.

Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết ông không nắm rõ tình hình, nhưng Trung Quốc rất coi trọng quan hệ với Papua New Guinea và đã viện trợ cho đất nước này trong một thời gian dài mà không kèm theo bất kỳ điều kiện chính trị nào.

Trung Quốc đã nổi lên thành nhà tài trợ lớn thứ hai ở khu vực dân cư thưa thớt thuộc Thái Bình Dương. Cuộc chiến về ảnh hưởng ở nơi này có tầm quan trọng đáng kể vì mỗi đảo quốc đều có quyền bỏ phiếu tại các diễn đàn như Liên Hiệp Quốc và họ cũng kiểm soát các vùng biển giàu tài nguyên.